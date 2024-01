“¿Por qué no lo detiene?” Loza desafía a Lima a que detenga a Evo Morales por los conflictos de 2019

El senador Leonardo Loza. Foto: Captura

La Paz.- El senador del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien responsabilizó al expresidente Evo Morales de la crisis política de 2019 y lo retó a detener al líder del partido azul.

“Quiero decirle al ministro de Justicia, si Evo es responsable de los problemas del año 2019, ¿por qué no lo detienen?, ¿por qué no lo ha esperado en la frontera cuando estaba ingresando de Argentina a Bolivia?, ¿por qué no lo han detenido? Usted ya era ministro”, señaló.

Loza agregó que si Morales es considerado responsable de la crisis y muerte que se registró el 2019, Lima y Luis Arce también deben ser detenidos. Calificó de incoherencias las acusaciones del titular de Justicia.

“Así que si Evo es responsable, el ministro, su presidente (Luis Arce) también tienen que ir presos, además el presidente también era ministro de Evo. Recalco si evo es responsable, por qué no lo han apresado cuando ha retornado a Bolivia, por qué no lo detienen a su presidente. Son incoherencias que habla este ministro”, afirmó.

Hace dos día, el ministro de Justicia, Iván Lima, responsabilizó a Morales de la crisis política de 2019 y lo acusó de llevar al país a una nueva confrontación por su “interés personal” de reelección.

“Él ha insistido en ir en contra de un referéndum, que le había negado la posibilidad de reelegirse, ha llevado una candidatura en un proceso electoral que ha desencadenado la crisis política más grave de los últimos años y finalmente ahora nos está llevando a la confrontación”, dijo.

Además, lo acusó de ser el autor de muertes de bolivianos el 2019 por “su afán de ir a la reelección”.

