“De manera especial, un saludo a un exasambleísta constituyente, el hermano Román Loayza, que está presente aquí celebrando con nosotros el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo el mandatario al comenzar su alocución.

Loayza, fundador del MAS y otrora muy cercano a Morales, se distanció del expresidente en 2009 debido a discrepancias entre ambos. “Oficialmente ya he dejado las filas del MAS el 2 de junio, en esa fecha ya he renunciado a la dirección nacional del instrumento político y luego he hecho conocer también esa renuncia a la Corte Nacional Electoral”, dijo el 17 de junio de ese año.

Hace poco, el 10 de diciembre, Morales lo aludió, como a Alejo Veliz, para cuestionar a funcionarios del gobierno de Arce de “traidores” y “divisionistas”.

“Alejo se fue a la derecha, diputado de Manfred Reyes Villa en 2002 y ahí terminó su carrera política. Traicionó, pero no dividió”, dijo en radio Kawsachun Coca.

Sobre Loayza también tuvo consideraciones similares. En 2009, el dirigente se postuló a la presidencial por el Movimiento de Unidad Social Patriótico (Muspa) sin mayores resultados.

Contó que tuvo discrepancias con Loayza debido a denuncias de corrupción contra la hija de éste, entonces funcionaria de su administración.

Este lunes, al bajar del balcón del Palacio Quemado y trasladarse al palco en la plaza Murillo, Arce y Loayza se saludaron, según mostró la televisión. Una afanada ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tomaba fotografías de la escena.