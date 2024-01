Presidente del TSJ asegura que fallo de prórroga de mandato es vinculante y de cumplimiento obligatorio

Sucre. – El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de prórroga de mandato de las autoridades judiciales es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Fuente: abi.bo

“La coyuntura no es grata para los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, pero existe el deber de sometimiento a la Constitución de la cual no podemos excusarnos, menos ser indiferentes. Lo contrario sería generar un descalabro en el Órgano Judicial que es pilar del estado de derecho. Y un Estado democrático y plural como nos reconocemos, no podría pensarse sin un Órgano Judicial en la manera en la que está diseñado constitucionalmente, menos pensarse en un Órgano Judicial acéfalo que podría erosionar todo el sistema de justicia”, advirtió durante el acto de Informe de Gestión Judicial 2023.

Los magistrados del TSJ, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura debían cumplir con su mandato el 31 de diciembre de 2023, pero su mandato fue ampliado por un fallo constitucional ante la falta de selección y elección de las nuevas autoridades mediante el voto ciudadano.

Jaimes llamó a los legisladores a cumplir con sus responsabilidades y viabilizar el camino hacia las elecciones judiciales.

“Como Sala Plena estamos, sin embargo, absolutamente conscientes que la medida de continuidad de nuestras funciones jurisdiccionales es temporal, por lo que instamos respetuosamente al Órgano Legislativo pueda allanar el desarrollo de las elecciones judiciales en el tiempo más breve posible para zanjar la coyuntura en la que nos encontramos”, insistió, citado en un boletín institucional.

Desde la oposición política y los legisladores del ala “evista” se cuestionó la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

