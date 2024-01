Primer Secretario del Senado rechaza notificación del TCP ya que asegura que feneció el mandato de magistrados

El primer Secretario de la Cámara de Senadores, Pedro Vargas, rechazó la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de la admisión al recurso de nulidad de la convocatoria a una sesión en medio de receso legislativo ya que consideró que el mandato de los magistrados feneció el 31 de diciembre de 2023.

«Esta notificación no tiene validez porque ya me están notificando un día 4 de enero, cosa que ya los magistrados ya no están en sus funciones, sino que ya ha fenecido su mandato constitucional», aseguró el legislador «evista» del MAS.

En su criterio, los magistrados del TCP ya no ejercen sus funciones de forma legal sino que se autoprorrogaron desde el 1 de enero de este año vulnerando lo que establece la Constitución Política del Estado.

Según Vargas, el recurso fue presentado para justificar la inasistencia de cuatro senadores «renovadores» a la sesión plenaria del 27 de diciembre.

El recurso directo de nulidad presentado fue a la convocatoria a una sesión del Senado en medio de receso legislativo. En esa sesión se aprobó el proyecto de ley «de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia».

La pasada jornada, el secretario general de la Cámara de Senadores, Rolando Vallejos, dijo que la notificación al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, fue «equivocada» ya que debía realizarse ese procedimiento en el domicilio legal del Rodríguez en el municipio de Entre Ríos, ubicado en el Trópico de Cochabamba.