Reservas internacionales: BCB aclara que cuenta con $us 143 millones en efectivo

El ejecutivo defendió que principio del año esa reducción ha sido mucho más acelerada, se ha logrado contener en los últimos meses. En términos generales, durante la gestión 2023, las reservas cayeron de $us 3.786 millones a $us 1.709 millones en el último año, según el BCB.

“Las Reservas Internacionales, al 31 de diciembre, han alcanzado $us 1.709 millones , de los cuales aproximadamente unos $us 1.566 millones son reservas de oro , hay como unos $us 70 millones en derechos especiales de giro (DEG) y lo restante es básicamente divisas, no dólares”, apuntó Obando.

La cifra es menor a la presentada en horas de la mañana por el presidente del ente emisor, Edwin Rojas, quien manifestó que el monto de las divisas ascendía a $us 166 millones.

El Banco Central de Bolivia (BCB) cuenta con $us 143 millones en efectivo al 31 de diciembre del 2023, según el reporte del gerente de Operaciones Internacional de la entidad estatal, Antonio Obando.

Actualmente, el BCB cuenta con 19.7 toneladas de oro en el exterior y 3.8 toneladas en sus bóvedas, por lo que se apunta a que el proceso de refinación ya está en fase de inicio, según la explicación del funcionario, quien reflejó que se cuenta con cerca de 1.5 toneladas para ser monetizadas (excedentes).

“En alguna ocasión, alguna calificadora de riesgo y algún analista internacional decía las reservas de oro no se consideran como reservas porque no son líquidas o no son disponibles inmediatamente. Es un concepto muy antiguo. En la actualidad los bancos centrales hacen muchas operaciones de oro. Nosotros tenemos capacidad de monetizar el oro en 24 y hasta 48 horas”, apuntó.

Para engrosar las reservas, el ejecutivo sostuvo que una tarea pendiente la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, entre $us 700 y $us 800 millones, así como se tiene que ingresar divisas por la venta de gas a Argentina por al menos $us 200 millones.

Desde el punto de vista del economista Gonzalo Chávez, las reservas disponibles en divisas a diciembre del 2023 alcanzan para tres días de importaciones.