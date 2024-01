Revelan que Lima y Arce Zaconeta propusieron la reelección indefinida de Evo como derecho humano

Lima responsabilizó a Morales de los hechos políticos de 2019, porque “él ha insistido de ir en contra de un referéndum que le había negado la posibilidad de reelegirse», ha llevado adelante una candidatura que ha desencadenado en una crisis.

Fuente: ANF

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el actual embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, propusieron la reelección indefinida de Evo Morales como un derecho humano.

“Lo que sabemos es que Iván Lima incluso con Héctor Arce Zaconeta son los que propusieron que la reelección indefinida era un derecho humano. Eso hizo Iván Lima, que se niegue”, develó el diputado Héctor Arce.

Lima responsabilizó a Morales de los hechos políticos de 2019, porque “él ha insistido de ir en contra de un referéndum que le había negado la posibilidad de reelegirse, ha llevado adelante una candidatura en un proceso electoral que ha desencadenado la crisis política más grave de los últimos años”.

Desde el año pasado se ha ido escuchando voces que culpan al exmandatario por el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 y por su candidatura de 2019, sin embargo, en ese tiempo nadie -por lo menos públicamente- frenó la idea de la repostulación para un cuarto mandato.

Todo el entorno en primera y segunda línea y el aparato estatal al unísono defendieron y justificaron el desconocimiento de los resultados del referéndum y la sentencia 084/2017 que avaló la reelección indefinida como un derecho humano.

Arce Zaconeta era uno de los más cercanos colaboradores de Morales, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue Ministro de Justicia y Procurador General del Estado. En 2020 dijo que fue un “error” insistir con la reelección. Ahora trabaja para el gobierno de Arce como embajador de la OEA.

Fuentes extraoficiales señalan que Lima era cercano a la vicepresidencia del Estado, cuando estaba dirigida por Álvaro García Linera.

El diputado Arce también dijo que el actual Ministro de Justicia, al inicio del gobierno de Arce le pedía reuniones con Evo Morales, líder del MAS: “Andaba detrás de mí, me decía ‘-por favor, quiero comunicarme con el jefe. Agéndame una reunión con Evo Morales’, me decía cuando estábamos empezando la gestión. ‘Porque el gobierno de Lucho está haciendo tonteras. Quiero reunirme con Evo Morales’, eso me decía Lima en su oficina”.

Desafió a Lima a desmentirle, aunque dijo que puede hacerlo porque es “un cobarde”, que ahora “ataca a Evo Morales para hacer ver como si fuera el autor intelectual de las movilizaciones y de los bloqueos», cunado eso es totalmente falso.

/ANF/