Santa Cruz: Retiro de los cordones del BRT en el primer anillo genera preocupación por los «fierros mal cortados»

Vecinos y conductores que circulan por el primer anillo en zonas donde se han retirado algunos los cordones del BRT, denunciaron que la Alcaldía está dejando fierros mal cortados o doblados, lo que representa un peligro ante un posible pinchazo de llantas.

Fuente: Prensa Demócratas

Ante esta situación, el concejal Manuel Saavedra, recorrió el lugar la mañana de este viernes donde pudo evidenciar los problemas por lo que envió una minuta al alcalde para que se hagan bien los trabajos y se recapen las intersecciones entre el pavimento rígido y flexible que pueden deteriorarse debido al tráfico y la erosión.

“Lo primero que se ve cuando uno llega acá es un letrero que dice chau cordones, hay que yaparle y ponerle chau llantas. Lamentablemente están haciendo un trabajo mal hecho.

Hemos escuchado en reiteradas oportunidades desde el ejecutivo decir que los cordones generaban un peligro para los vehículos y para las personas que utilizaban el primer anillo. Pues el peligro sigue estando. Han sacado los cordones, pero los han sacado mal. Están dejando pedazos de fierro en el pavimento.

Pueden causar que se pinche la llanta de un vehículo y en el caso de una moto hasta que se reviente y ahí se puede generar un accidente.

Lo que no entendemos es por qué no hacen bien las cosas. Si están sacando los cordones, si vemos videos y fotografías de 10 o 15 funcionarios alrededor de un cordón por lo menos pues hagan bien las cosas y que no sea solo para la foto”, manifestó Saavedra.