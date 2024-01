Para este 2024 está previsto que las dos plantas de biodiésel que construye el Gobierno entren en operación, con el objetivo de bajar la dependencia que tiene el país de combustible y reducir los costos de importación.

En el caso de la planta de Santa Cuz, debió entrar en operación en diciembre pasado, pero ni el Gobierno ni YPFB informaron al respecto. Otras fuentes cercanas al sector de hidrocarburos del Gobierno aseguran que hay retrasos.

Plantas de biodiésel

La última información sobre el punto la dio el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien dijo que entre agosto y septiembre del año pasado llegaron los equipos para emplazar la primera planta de biodiesel en predios de la Refinería Guillermo Elder Bell, en el departamento de Santa Cruz.

Se espera que esta planta tenga una producción de 1.500 barriles día, lo que reducirá la importación y subvención de este carburante. La edificación de la planta tiene una inversión de $us 46 millones.

La fábrica requerirá cada año 70.000 toneladas de aceite vegetal de jatropha, macororó, entre otras, que se pueden producir en el país. La noticia del inicio de sus operaciones puede llagar en cualquier momento, dicen las fuentes.

Sobre la planta que se construye en El Alto y que llevará el nombre de “Héreos de Senkata”, se espera que entre en operaciones en diciembre de este año.

Esta planta tendrá capacidad para producir 1.500 barriles por día de biodiesel, lo que permitirá reducir las importaciones de diésel y la subvención a este combustible. Generará 500 empleos directos, 864 empleos indirectos y evitará la salida de divisas.

Dato

La ejecución de la obra está a cargo de YPFB Refinación y el inicio de operaciones se prevé a fines de 2024. Para la planta de biodiesel “Héroes de Senkata” se destinó una inversión de $us 40 millones.

El biodiesel es un combustible que utiliza principalmente aceites vegetales como materia prima. Además, es un combustible verde amigable con el medioambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Según cronograma oficial publicado por el Gobierno, la primera planta de biodiesel debió iniciar operaciones en diciembre del año pasado, y la segunda, que se construye en la ciudad de El Alto, en diciembre de 2024.

El objetivo de ambas plantas es bajar el costo de la importación y subvención de este carburante, que en 2022 llegó a $us 1.700 millones y en 2023 a al menos $us 1.500 millones. Para este 2024 se programaron otros $us 1.400 millones.