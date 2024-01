Se instala el diálogo que busca destrabar las elecciones judiciales y poner fin a los bloqueos

El asunto de las elecciones se viene dilatando desde hace casi 10 meses y en lo que va del presente año no hubo un avance en torno a este proceso, por lo que hay expectativas de diferentes sectores que esperan una respuesta.

Del mismo modo, el senador evista señaló que van a escuchar al vicepresidente y esperan que se trabaje por tiempo y materia con el pleno de la Asamblea Legislativa para destrabar las elecciones.

Además, Mamani denunció que existen represiones policiales en los puntos de bloqueo, advirtiendo que las protestas son un derecho y que están amparadas por la normativa vigente.

“Los magistrados para nosotros ya no son autoridades. Ellos están vulnerando la Ley, más bien deberían irse a sus casitas porque no hacen nada para el país. Además, hay procesos que están postergados cinco años, seis años, lamentamos, pero cuando le conviene se autoprorrogan. Entonces no vamos a aceptar en la situación”, dijo Mamani.

Mientras tanto, no hay miras de levantar las protestas que impulsan sectores y organizaciones sociales evistas que exigen la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial.