Senador de oposición tilda de “anarquistas” y “golpistas” a magistrados que dicen que no renunciarán

Entre tanto, al menos dos procesos siguen su curso contra los magistrados y decenas de simpatizantes de Evo Morales protestaron esta semana en Sucre contra la “autoprórroga”.

Fuente: ANF

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Walter Jesús Justiniano tildó de “anarquistas”, “golpistas” y “sin vergüenzas” a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que señalaron que no dejarán el cargo porque generarían un vacío de poder.

“Son anarquistas, prorroguistas, golpistas, esos son los calificativos que se les puede dar; y sin vergüenzas, por último. No puede ser que actúen sin tomar en cuenta (la Constitución) y después decir que no van a renunciar, que no tienen intención de renunciar. Eso significa que aquí hay una componenda, debe haber un apoyo de algún estamento del Estado”, aseguró Justiniano a la ANF.

Esta mañana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, señaló que es imposible pensar en una renuncia de magistrados porque dejarían un vacío de poder en el Órgano Judicial; al contrario, defendió la legalidad de la “autoprórroga”.

El diputado “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Delfor Burgos adelantó que ninguno de los procesos llegará hasta su curso final, porque se trata de uno de los órganos del Estado clave en el tema judicial. Al contrario, dijo que sería irresponsable que renuncien a sus cargos porque no habría nuevas autoridades para que suman esos cargos.

“Yo creo que ningún proceso, ningún juicio, va a llegar a su conclusión final, por el hecho mismo de que se trata de (autoridades) máximas del Órgano Judicial, en la cual ellos cumplen el mandato constitucional”, justificó Burgos.

Contrariamente, el diputado del oficialismo “evista” Gualberto Arispe señaló que el mensaje para los magistrados prorrogados, que no quieren renunciar, es que correrán la misma suerte que la expresidenta Jeanine Añez, encarcelada desde el 2021.

“¿Qué exmagistrado tiene su credencial (del TSE)? El mensaje es que les espera el mismo camino, la misma cárcel a quiénes, por encima de la norma, por encima de la Constitución, por encima de la ley del Órgano Judicial, están todavía aferrándose al cargo de magistrado”, advirtió Arispe.

La Cámara de Diputados espera aprobar esta semana dos proyectos de ley contra los magistrados; además, se estima que el trámite para el inicio de juicio de responsabilidades comience a correr en la Cámara Baja.

