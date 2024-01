Señalan que informe de caída de las RIN confirma crisis económica

Lamentan que desde el Gobierno no se demuestre la capacidad suficiente para sacar adelante al país. Pese a los constantes reportes económicos negativos, Gobierno mantiene línea discursiva en la que se destaca supuesta recuperación de la economía nacional. Cuestionan que el primer mandatario priorice pugnas internas en el MAS por una candidatura en las elecciones 2025, mientras se descuida la gestión de Gobierno en temas como la economía.

Fuente: El Diario

Tras el informe emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB) en el que se informó sobre la caída de las Reservas Internacionales Netas, asambleístas de oposición señalan que las cifras reveladas demuestran y confirman la delicada situación por la que atraviesa el país, evidencian el manejo irresponsable de la economía nacional durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Luego de conocer el reporte sobre el estado de las Reservas durante la gestión 2023, en el que se hace referencia a una caída a casi la mitad de lo registrado en el mismo período un año antes, el senador por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, lamentó que desde el gobierno no se demuestre la capacidad suficiente para sacar adelante al país.

En criterio del asambleísta nacional, una de las razones para que el gobierno boliviano no logre revertir una situación delicada, tiene que ver con la insistencia de autoridades en mantener operaciones de empresas deficitarias, dejando de lado el apoyo a la gente que trata de crear empresa.

“Seguimos raspando la olla, nuestras Reservas Internacionales cayeron en los últimos cuatro meses de $ 2.147 millones a $ 1.709 millones. El Gobierno espera milagros para recuperar la economía. Dejen de malgastar en empresas públicas deficitarias, inviertan en la gente emprendedora”, manifestó Paz, a través de sus redes sociales.

Por su parte, el diputado paceño Alberto Astorga, reprochó que pese a los constantes reportes económicos negativos, el Gobierno mantenga una línea discursiva en la que se destaca una supuesta recuperación de la economía nacional. “Esta es una demostración más de que estamos en plena crisis económica, prácticamente se demuestra que son una falsedad todos los discursos sobre una supuesta mejora en la economía del país”, dijo.

Asimismo, cuestionó que la gestión de gobierno, con Evo Morales a la cabeza, haya administrado de forma irresponsable los recursos de los bolivianos, en tanto que, la actual administración, también del partido azul, no tenga la capacidad para encontrar soluciones a una crisis provocada por el despilfarro masista.

“Se demuestra que nuestras reservas están en caída libre y esto es producto de que durante el gobierno de Morales se han despilfarrado los recursos de todos los bolivianos y en el gobierno de Arce no se encuentran soluciones para mejorar la situación de nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, Astorga cuestionó que el primer mandatario priorice las pugnas internas en el MAS, con la finalidad de mantenerse en el poder mediante una candidatura en las elecciones 2025, mientras se descuida la gestión de Gobierno en temas importantes como la estabilidad económica.

“Por eso no se está solucionando la crisis económica que hay en Bolivia. Está más preocupado en adueñarse el Movimiento al Socialismo para reproducir el poder en las siguientes elecciones”, indicó el Diputado en conferencia de prensa.

El jueves, el presidente a.i. del BCB, Edwin Rojas Ulo, informó sobre el desempeño de las Reservas Internacionales Netas en el año 2023, señalando que pese a un “contexto externo desfavorable”, marcado principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, el alza de las tasas de interés internacionales y los fenómenos climáticos, las RIN continúan coadyuvando al crecimiento y a la estabilidad de la economía.

Mencionó que en el contexto interno, el país estuvo expuesto al impacto de bloqueos en el oriente y el cierre fronterizo en Perú; que a comienzos de gestión se presentó un proceso especulativo; se produjo la intervención del banco Fassil; hubo una disminución en la producción de gas natural, que implicó menores ingresos de divisas; se presentaron problemas políticos que incidieron en que la ALP no apruebe los créditos externos, quedando pendiente la autorización por $us 752 millones; y también hubo afectaciones a la producción de soya.

Sostuvo que a pesar de este contexto adverso tanto interno como externo, se alcanzaron resultados favorables como haber alcanzado una tasa de crecimiento económico de 2,21% al primer semestre de 2023, se redujo la tasa de desocupación hasta 3,6%, se mantuvo la inflación más baja de la región y el mundo con 1,6% acumulado a noviembre del año pasado, la liquidez se mantuvo en niveles adecuados y se profundizó el proceso de bolivianización.

Por otra parte, la autoridad informó que el saldo de las Reservas Internacionales Netas al 31 de diciembre de 2023 alcanzó a $us 1.709 millones, nivel que se explica porque se usaron las RIN para la importación de combustibles en 2023 por $us 2.682 millones para mantener la política de subsidio de los carburantes; también para el pago del servicio de la deuda pública externa, que el año pasado ascendió a $us 1.490; se desembolsaron divisas a la economía para enfrentar el período especulativo del primer trimestre de 2023, dotando de divisas a la economía nacional por un total de $us 1.540 millones y al público en general por medio de la venta directa a través del Banco Unión S.A. por $us 199 millones, totalizando $us 1.739 millones.

El presidente del BCB sostuvo que pese al contexto externo e interno adverso, las Reservas Internacionales Netas continúan coadyuvando al crecimiento y a la estabilidad de la economía.

Tras este reporte, el expresidente Jorge Quiroga, señaló que “el saqueo azul sigue, casi no queda qué saquear”.

Fuente: El Diario