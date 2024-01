SIN: Supuestos dirigentes Gonzales, Cahuana y Álvarez no pagan impuestos ni tienen NIT activo

El Presidente del SIN consideró necesario iniciar una investigación sobre la actividad económica que desarrolla César Gonzales, en el marco de la norma tributaria vigente.

Fuente: Prensa SIN

Santa Cruz, 15 de enero de 2024.- Ante la movilización de grupos de gremialistas, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que los supuestos dirigentes del sector César Gonzales, Édgar Álvarez y Jesús Cahuana no pagan ni un boliviano de impuestos y que tienen sus respectivos Números de Identificación Tributaria (NIT) en estado inactivo.

La autoridad también ratificó la plena vigencia del Régimen Tributario Simplificado (RTS), cuyos contribuyentes no emiten factura y, por tanto, tampoco tienen la obligación de implementar la facturación electrónica en línea.

“Nosotros —declaró Cazón en conferencia de prensa—, como Impuestos Nacionales, no les podemos pedir a los gremialistas que implementen un Sistema de Facturación en Línea, porque ellos no emiten factura”.

El Presidente del SIN pidió a los “verdaderos” gremialistas, que tienen sus actividades económicas en lugares como la Cancha de Cochabamba, en el mercado de la Huyustus en La Paz y en La Ramada en Santa Cruz, etcétera, a no dejarse “engañar” por estos presuntos dirigentes.

“César Gonzales, este señor se hace llamar dirigente de los gremialistas y cuentapropistas —dijo Cazón—. A este supuesto dirigente hay que preguntarle si paga un boliviano de impuestos al Estado boliviano. No paga. ¿Por qué no paga? Porque este señor ha inactivado su NIT. Es decir, no tiene NIT en este momento. Entonces, ¿si no tiene NIT qué actividad económica está realizando?”.

Cazón también preguntó cómo es que César Gonzales se declara “representante de un sector gremial, pero ese señor ni siquiera tiene NIT y yo no sé si tiene una actividad económica. Y si tiene una actividad económica, significa que no le está pagando al pueblo boliviano ni un solo centavo de impuestos. Y cómo es que habla a nombre de los verdaderos gremialistas”.

Consideró además que “Gonzales está interviniendo (en el sector gremialista) políticamente para generar malestar entre los contribuyentes del Régimen Simplificado”,

“Gonzales dice que pidió reuniones con Impuestos —añadió Cazón—, pero cómo me voy a reunir con Gonzales, si él ni siquiera es contribuyente de Impuestos Nacionales. Es más, necesitamos saber a qué actividad se dedica, si es honesto que lo diga”.

Cazón además reveló la situación tributaria de otro supuesto dirigente gremialista llamado Jesús Cahuana, quién “también inactivó su NIT, y entonces como se puede arrobar la representación de un sector gremialista, siendo que no tiene actividad económica y no paga impuestos”.

“Édgar Álvarez —prosiguió el Presidente del SIN— es otra persona que no tiene NIT, es decir, que no tributa al erario público, y se muestra como dirigente del sector gremialista. Cómo es posible que no tribute ni un centavo al Estado”.

La autoridad reafirmó que no es correcto que Gonzales, Cahuana y Álvarez no tributen, porque los contribuyentes del Régimen Simplificado “están tributando, según el monto de su capital, desde Bs47 hasta Bs350. Pero estos tres señores no tienen actividad económica, no tienen NIT”.

“Lo que están buscando estos supuestos dirigentes —consideró Cazón— es provocar molestia en el sector gremialista, que no corresponde porque el Régimen Tributario Simplificado no emite factura. Estas personas solo confunden a los verdaderos gremialistas y a la opinión pública en general”.

Además, “lo único que están haciendo estos mal llamados dirigentes del sector gremial es aprovecharse de la gente humilde, que no tiene por qué estar en esas marchas. No es necesario que salgan a las calles. Más bien, deben seguir con normalidad sus actividades económicas”.

En la gestión pasada, Impuestos Nacionales se reunió con dirigencias gremiales reconocidas por sus bases con las que firmó actas que ratifican la vigencia plena del RTS y que los gremialistas, los vivanderos y los artesanos no emiten factura y, por tanto, “no deben preocuparse por la facturación electrónica, porque no corresponde al Régimen Simplificado”.

Incluso el mismo César Gonzales reconoció en varias ocasiones en actos públicos y ante periodistas que los comerciantes gremialistas no emiten factura, tal como dispone la norma tributaria vigente.

Pero contradictoriamente convocó para el 15 de enero de 2024 a una movilización nacional para rechazar el Sistema de Facturación en Línea.

El RTS fue instituido mediante el Decreto Supremo Nº 24484, de 29 de enero de 1997, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en las actividades de comercio minorista, artesanía y vivanderos, de acuerdo con su capacidad económica.

La norma tributaria vigente también establece que los contribuyentes del RTS que tienen un capital de operación de Bs12.001 a Bs15.000 pagan cada dos meses un impuesto consolidado de Bs47; quienes tienen un capital de Bs15.001 a Bs18.700, pagan Bs90; quienes tienen de Bs18.701 a Bs23.500, pagan Bs147.

Mientras que los contribuyentes del RTS con un capital de Bs23.501 a Bs29.500, pagan Bs158; quienes tienen de Bs29.501 a Bs37.000, pagan Bs200; y de Bs37.001 a Bs60.000, pagan Bs350. En todos los casos cada dos meses.