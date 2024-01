Por segundo día consecutivo, tras la prórroga dictada por sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) amaneció con bardas de seguridad.

No se observan vehículos oficiales y hay bastante expectativa de los periodistas, a partir de la confirmación de la renuncia del magistrado Carlos Calderón y el dato de la dimisión de Elizabeth Cornejo, no confirmado; aparentemente esta no llegó a sala plena.

Tras la protesta en el Tribunal Supremo de Justicia el martes, por parte de los activistas de El Búnker Tercera República, también hay bardas en las puertas de esta institución, aunque no llegaron manifestantes este miércoles.

En el caso del TSJ, circulan quinielas para el cambio de presidente, no confirmadas.

En el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura la actividad es normal.

Suman dos magistrados que renunciaron a sus cargos y medios hablan de la posibilidad de un tercero La renuncia de magistrados surge en medio de duras críticas por la prórroga de su mandato y justo al límite de su gestión constitucional.