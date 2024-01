Suplencia en la Gobernación: Zvonko dice que comisión de la ALD tiene 15 días de plazo para dar informe basado en la ley 293

Fuente: Unitel

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, confirmó que ya remitió a la Comisión de Constitución del ente legislativo departamental el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que se ordena que Mario Aguilera asuma la suplencia temporal del gobernador Luis Fernando Camacho.

La autoridad agregó que esta comisión tiene un plazo de 15 días para emitir un informe con base en la Ley Departamental 293 y este luego debe pasar a consideración del pleno de la ALD.

El TCP ratificó que este mes su fallo en el que determina que Mario Aguilera asuma como gobernador de Santa Cruz en suplencia legal de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, desde la ALD remarcan que en la Ley Departamental 293 se establece que la suplencia legal debe ser asumida por un asambleísta.

Matkovic, agregó que puso a conocimiento a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, el inicio de este procedimiento conforme a lo establecido por la ley.

Sin embargo, Matkovic insistió que la suplencia temporal no puede ser administrada por el vicegobernador Aguilera porque la Ley 293 establece un procedimiento para la suplencia temporal.

“La figura que este Tribunal Constitucional nos ha mandado aplicar, es absolutamente ilegal, están violando el Estatuto Cruceño, la figura que se han empecinado mantener, no existe. Señores, les advierto, se están equivocando, no se puede aplicar esta figura, porque no existe la figura de suplencia temporal para el vicegobernador y lo mantuvieron”, sostuvo.