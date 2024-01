Texas está listo para defender la frontera de los inmigrantes por su cuenta, declara el gobernador

Fuente: https://actualidad.rt.com

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó este miércoles que el estado está listo para defender por su cuenta su frontera contra los inmigrantes irregulares, en contra de la postura del Gobierno federal.

«El Gobierno federal ha roto el pacto entre Estados Unidos y los estados«, afirmó el gobernador en un comunicado publicado en su cuenta de X. «El presidente Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El resultado es que ha pulverizado récords de inmigración ilegal«, aclaró.

Abbott también acusó a Biden de «ignorar los estatutos federales» y «malgastar el dinero de los contribuyentes» y «violar su juramento».

«James Madison, Alexander Hamilton y los demás visionarios que redactaron la Constitución de EE.UU. previeron que los estados no debían quedar a merced de un presidente sin derecho que no hace nada para detener amenazas externas como los cárteles que trafican con millones de inmigrantes ilegales a través de la frontera», declaró.

La Corte Suprema de EE.UU. falló este lunes a favor del Gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades del estado de Texas colocaron en una parte de la frontera con México para frenar la migración. A pesar de ello, el gobernador Abbott publicó un mensaje este martes anunciando el uso continuado de alambre de espino para repeler la inmigración ilegal.

Texas’ razor wire is an effective deterrent against the illegal border crossings encouraged by Biden’s open border policies.

We continue to deploy this razor wire to repel illegal immigration. pic.twitter.com/PE8wiMYaYI

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024