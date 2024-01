Tras caída de las RIN, ministro de Economía dice que Bolivia registrará mayores ingresos el 2026

El ministro Montenegro aseguró que el BCB recuperará paulatinamente las Reservas Internacionales con la compra de oro a los cooperativistas auríferos. Además, dijo que la política de IVA 0 para la importación de maquinarias fortalecerá al sector productivo.

Vea versión completa de la conferencia de prensa del ministro de Economía:

Video Bolivia Tv

Marcelo Montenegro, ministro de Economía.

La Paz, 5 de enero de 2024 (ANF).– Tras que el Banco Central de Bolivia (BCB) reporte una caída anual de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la baja liquidez es transitoria y aseguró que el país comenzará a tener ingresos hasta de $us 4.000 millones el 2026.

El presidente del BCB, Edwin Rojas, informó ayer que las RIN cayeron de $us 3.796 millones a $us 1.709 millones, de diciembre del 2022 a diciembre del 2023. Entre los factores para la pérdida de más de $us 2.000 millones en un año están: los bajos ingresos por la venta de gas, la subvención a los hidrocarburos, la dotación de dólares al mercado nacional y el pago por el servicio de deuda externa.

Luego de aceptar la situación actual, el ministro de Economía dijo que las políticas del Gobierno harán que más adelante se reduzcan los gastos e incrementen los ingresos.

“Este momento transitorio de menor liquidez de dólares va a ser solventado con nuestras plantas de biodiésel, nos vamos a ahorrar 200 millones; la importación de fierro también va a disminuir, porque nuestra planta del Mutún nos va a ahorrar divisas; el tema del litio que vamos a comenzar a exportar, con las provisiones tecnológicas que nos den otros socios, seguramente estaremos con otros niveles de ingreso en dólares el 2025 y 2026, cercanos a los 3.000 a 4.000 millones de dólares”, indicó Montenegro esta jornada en Santa Cruz.

La autoridad aseguró que el BCB recuperará paulatinamente las Reservas Internacionales con la compra de oro a los cooperativistas auríferos. Además, dijo que la política de IVA 0 para la importación de maquinarias fortalecerá al sector productivo.