El ex mandatario aspira a lograr la nominación republicana y con un apoyo del 51,8 % supera con holgura al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la ex representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.

Trump afirmó que ya decidió quien será su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. (REUTERS/Scott Morgan)





(Con información de EFE y AFP)

Fuente: infobae.com

El ex presidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) afirmó este miércoles que ya decidió quién será su compañero de fórmula si gana los comicios presidenciales de noviembre, aunque no reveló su identidad.

“Es un secreto, pero lo tengo claro”, dijo en la cadena Fox, que le preparó un encuentro televisivo con electores republicanos en la ciudad de Des Moines, en Iowa.

Ese estado acogerá el próximo lunes los caucus, que abren el calendario electoral estadounidense de cara a las presidenciales y que suelen ser un termómetro del respaldo de cada candidato en su carrera hacia la Casa Blanca.

Trump aspira a lograr la nominación republicana y con un apoyo del 51,8 % supera con holgura al gobernador de Florida, Ron DeSantis (17,2 %), y a la ex representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley (16,8 %), según el promedio de encuestas de la web FiveThirtyEight.

DeSantis y Haley se vieron las caras a la misma hora y en la misma ciudad en un debate organizado por la cadena CNN. Es el quinto de los celebrados desde agosto entre los contendientes conservadores a la nominación y de los ocho participantes del inicio solo dos han llegado al duelo final en esta ocasión, de nuevo con Trump ausente.

Trump aspira a lograr la nominación republicana y con un apoyo del 51,8 % supera con holgura al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la ex representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. (AP Foto/Andrew Harnik)

El ex mandatario respondió a las preguntas de los votantes republicanos y ante ellos reafirmó su propósito de ser un “dictador” en su posible segundo mandato, pero solo el primer día: “Vamos a sellar la frontera de tal manera que nadie podrá entrar salvo que sea legalmente”, afirmó.

La campaña del presidente, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris, no tardó en rechazar esas declaraciones.

“Nuestro primer presidente, George Washington, que renunció dos veces al poder absoluto y total para salvaguardar la democracia estadounidense, vería la promesa de Donald Trump de gobernar como un dictador como una afrenta totalmente contraria a la sagrada causa de la democracia por la que él y muchos otros lucharon y murieron”, expresó en un comunicado enviado a los medios su portavoz, Kevin Muñoz.

Indiferente a las críticas, Trump estimó haber hecho “un buen trabajo” en sus cinco años en la Casa Blanca y reprochó que con los demócratas en el poder solo hay “caos”.

El ex presidente habló en la víspera de que se resuelva el juicio civil en Nueva York contra él y dos de sus hijos, además de otros dos directivos de la Organización Trump, por supuestamente inflar el valor de los activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras.

Indiferente a las críticas, Trump estimó haber hecho “un buen trabajo” en sus cinco años en la Casa Blanca y reprochó que con los demócratas en el poder solo hay “caos”. (REUTERS/Scott Morgan)

El proceso comenzó el 2 de octubre y este miércoles se supo que el político republicano no intervendrá durante las conclusiones finales después de que sus abogados no atendieran a una orden del juez para que el ex mandatario limite su intervención al caso en cuestión, sin otras consideraciones.

Debate republicano

Nikki Haley y Ron DeSantis expusieron este miércoles sus propuestas de gobierno en el último debate previo a la votación en las primarias presidenciales republicanas de Estados Unidos, pero no aprovecharon la oportunidad para recortar distancia al favorito y gran ausente, Donald Trump.

El duelo se celebró cinco días antes de la primera contienda por la nominación en el estado de Iowa, considerada clave para reducir el número de candidatos y dar a los que sigan un impulso para el resto de la carrera.

Trump disfruta de una ventaja a pesar de las numerosas acusaciones legales en su contra, pero ha declinado participar en los debates televisados por estimar que no le conviene enfrentarse en horario de máxima audiencia a rivales menos populares.

Sin ningún otro candidato clasificado al debate y tras la retirada de la competencia electoral de Chris Christie, el mayor crítico de Trump, se esperaba que Haley y DeSantis se enfrentaran al ex presidente de forma más directa que en debates anteriores.

Nikki Haley y Ron DeSantis expusieron este miércoles sus propuestas de gobierno en el último debate previo a la votación en las primarias presidenciales republicanas de Estados Unidos. (REUTERS/Mike Segar)

DeSantis, gobernador de Florida y conservador de línea dura, fijó el tono desde el inicio al tildar a Haley de “política moderada que solo te dice lo que piensa que quieres escuchar”.

“Donald Trump se presenta para defender sus intereses. Nikki Haley se presenta para defender los intereses de sus donantes. Yo me presento para resolver sus problemas y los de su familia y para transformar este país”, manifestó, recuperando una de sus frases predilectas de campaña.