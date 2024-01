Un juez de Estados Unidos suspendió el juicio por abuso sexual contra el ex cardenal Theodore McCarrick

Fuente: infobae.com

Un juez de Wisconsin suspendió los cargos contra el cardenal católico Theodore McCarrick, acusado de agredir sexualmente a un niño en la década de 1970, y dictaminó el miércoles que el ex clérigo es incompetente para ser juzgado debido a demencia.

La decisión será revisada a finales de año, según registros judiciales.

McCarrick, que no se presentó personalmente a la audiencia pero escuchó por teléfono, fue acusado de agredir sexualmente a un hombre de 18 años hace más de 45 años, según muestran los registros judiciales. Una denuncia penal alega que acarició al hombre en 1977 mientras se alojaba en una cabaña en el lago Geneva, en el sureste de Wisconsin.

La presunta víctima, que no fue identificada, también dijo a los investigadores que McCarrick lo había agredido sexualmente repetidamente desde que tenía 11 años e incluso lo había llevado a fiestas donde otros hombres adultos abusaban de él, según la denuncia.

El abogado de McCarrick en Wisconsin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

