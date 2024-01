Un podcast revela la trama secreta de los grandes robos y falsificaciones en la historia del arte

Desde el robo del Torso de Adèle hasta la atribución dudosa de óleos a Goya, la serie cuenta historias fascinantes

Fuente: infobae.com

Con la premisa de que el arte es “un reino en sí mismo, regido por sus propias leyes”, cita que le corresponde al pintor ruso Vasili Kandinsky, la periodista y gestora cultural cubano-argentina Claribel Terré Morell, publicó el podcast Traidores del arte, que reconstruye, en diálogo con artistas y especialistas casos reales ocurridos en Latinoamérica de robos, descubrimientos, falsificaciones y engaños pocos conocidos pero no por eso, menos interesantes.

Escrito y conducido por Terré Morell, Traidores del arte cuenta con seis episodios que pueden escucharse tanto por Spotify como por Wetoker y otras plataformas. El formato del podcast convenció a su creadora por muchos motivos, “no tienes el gran problema de la finitud, del poco horario o de los caracteres en una nota, puedes desarrollar la historia tal como tu quieras y además el podcast se consolida como un nuevo consumo cultural, recuerdo una encuesta nacional de consumos culturales donde se decía que el 63% de los argentinos escuchaba audio online en forma semanal”, explica.

Terré Morell cuenta con un archivo periodístico sobre el mundo del arte al que recurrió para la producción del programa: “Comencé a investigar algunos casos que me llamaban más la atención que otros. Hay algunos que cada cierto tiempo vuelven a salir en los diarios como noticia, la mayoría de las veces no tienen todavía una solución, y hay otros muy paradigmáticos que ocurrieron en Argentina. Abrimos con una entrevista a Emilio Onfray, un artista chileno que cuando tenía 18 años, hace de esto 28 años, se robó el Torso de Adèle, escultura millonaria de Auguste Rodin, del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile”, en lo que fue robo de arte más importante de su tipo en Chile.

La gestora cultural Claribel Terré Morell presenta «Traidores del arte»

“Es ese tipo de historia que la gente no suele contar y tienes que desarrollar todo un trabajo de interés alrededor de esa persona, lo que a mí me llama más la atención”, dice Terré Morell, pero también hay otro tipo de historias, como la de los 19 óleos hallados en Venezuela y atribuidos, sin pruebas concluyentes, a Goya. Uno de ellos, un retrato de Simón Bolívar.

Las historias tienen su origen en América Latina. “Pocos saben que en Cuba hay un museo napoleónico, uno de los más importantes del mundo, donde está la mascarilla de Napoleón y muchísimos objetos que realmente fueron de él”, algo que tiene que ver con algunos robos que ocurrieron en Francia y terminaron en la isla, grafica.

“En Norteamérica y en Europa hay la idea de que en América Latina no ocurren hechos muy importantes y que es un lugar de paso del tráfico de objetos, casi siempre precolombinos, pero también hay otras historias”, subraya Terré Morell.

Este podcast esta disponible en Spotify, We-toker y el canal de podcast de TN

“Soy una periodista que sigue casos, que investiga, pero no soy una especialista, no soy una historiadora del arte como tal. Sí tengo un dominio fuerte y he leído mucho. Pero más que opinar, yo entrevisto. Y creo que ése es el gran valor que tiene el podcast”, afirma su creadora.

Traidores del arte, está compuesto por los capítulos: “No soy un ladrón, soy un artista”, “Hay un Goya en la sopa”, “Robar en Navidad”, “Crímenes de arte e Interpol”, “Falsos, tan falsos” y “El último sabueso argentino”, con una entrevista al periodista policial Ricardo Ragendorfer, autor del libro que llevó a la creación del departamento de protección del patrimonio nacional en el Interpol, “Robo y falsificación de obras de arte en Argentina”.

Fuente y fotos: Télam S. E.