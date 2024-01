Una mujer denuncia que su expareja la obligó a tomar veneno, la lanzó desde un vehículo y la atropelló

La víctima contó que su expareja la agredía con frecuencia con el objetivo de obligarla a retomar la relación. “Las agresiones siempre fueron en la cabeza. Mi familia no me apoyaba, estaba sola con mis hijos. Él (el agresor) me decía matate. Él quería que vuelva con él”, señaló la víctima.

La mujer contó que varias veces intentó irse de su casa con sus hijos, pero él la amenazaba con denunciarla por abandono y de rapto de menores de edad. Agregó que también el hombre la amenazaba para que no lo denuncie a él.

”Ya no sabía qué hacer, estaba muerta en vida. Él (su expareja) me ayudó a comprar el veneno, él compró y me dio”, señaló.

La víctima denunció que la familia de su expareja también la amenaza, por lo que no puede ir a trabajar. “Han ido a tomar fotos, a los ayudantes los filmaban en la tienda”, denunció.

Ante ello, pide que la Justicia determine una orden de alejamiento también para la familia de su expareja.