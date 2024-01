Vicegobernador informa a la Sala Constitucional que hizo gestiones para suplir a Camacho, Matkovic no lo viabilizó

El vicegobernador Mario Aguilera informó a la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz que realizó las “acciones necesarias” para cumplir con la sentencia constitucional 1021/2023-S4 y suplir de forma temporal al encarcelado gobernador Fernando Camacho, pero hasta el momento el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, no lo viabiliza.

Fuente: ABI

“Mi persona ha realizado las acciones administrativas necesarias y suficientes para que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (Zvonko Matkovic), proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia Constitucional Plurinacional N° 1021/2023-S4 de fecha 29 de diciembre de 2023, misma que pese a las gestiones realizadas por mi persona, hasta la fecha no ha sido ejecutada”, refiere la carta que Aguilera remitió a la Sala Constitucional, fechada el 11 de enero.

Recordó que el 2 de enero remitió a la presidencia del Legislativo cruceño “el Oficio de Solicitud de Cumplimiento de Sentencia Constitucional Cite: OF DVG 001/2024 JLSG de fecha 02 de enero de 2024 (…) a efecto de que se realice todos los actos legislativos y administrativos que correspondan en función de garantizar el pleno cumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1021/2023-S4”.

La sentencia constitucional ordena “que el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y el Vicegobernador (Mario Aguilera) (…) promuevan la suplencia temporal mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho Vaca, quien cumple medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz”.

En el escrito del 11 de enero, firmado por el abogado Ronald Becerra Vaca Pereira, el vicegobernador afirma que se tiene “muy en claro” que el “incumplimiento de una Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional es tipificada como delito por el artículo 179 bis. del Código Penal Boliviano al establecer que ‘la Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años, y con multa de cien a trecientos días’”.

“Bajo la relación de hechos fácticos y disposiciones normativas invocadas en el presente documento, de manera respetuosa, solicito a sus autoridades tener en cuenta que el incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1021/2023-S4, no es fruto de alguna acción u omisión ejercida por mi persona, siendo entonces factible que sus probidades procedan según lo que dispone la normativa vigente en nuestro Estado”, solicitó el vicegobernador.

El asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, dijo que el informe del vicegobernador a la Sala Constitucional Tercera se mantiene en la línea que propugnó desde que conoció la sentencia a inicios de mes.

“Por lo menos en eso ha sido honesto y siempre ha dicho: ‘yo quiero ser gobernador porque no quiero ir preso’; eso ha sido, más o menos, su posición, y va dentro de esa posición que le responde a la sala, les dicen: ‘mire, yo ya hice todo lo que tenía que hacer para asumir y no he asumido; entonces, yo no puedo ir preso, el que tiene que ir preso (es Matkovic)’”, afirmó en el programa Poder Medios y Miedos.

Al igual que a Aguilera, la Sala Constitucional Tercera dio a Matkovic hasta el viernes para informar sobre el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4.

Al respecto, Matkovic dijo el martes que se informará que se inició las gestiones para “promover” la suplencia temporal remitiendo todos los antecedentes del caso a la Comisión de Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, para que defina si se cumple la sentencia o la Ley 293.

El presidente de la Comisión de Constitución, Marcelo Aróstegui (Creemos), indicó que esta instancia tiene un plazo de 15 días para emitir su informe y remitirlo al pleno de la Asamblea Legislativa para que sea aprobado o rechazado.

