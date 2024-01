YPFB asegura inversión de $us 277 millones y anuncia procesos por declaraciones de quiebra de la firma

La Paz. – Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invertirá $us 159 millones de $us 277 millones presupuestados en exploración, por lo que asumirá acciones legales contra el director de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, y el diputado Alejandro Reyes por haber hablado de quiebra de la firma estatal.

Fuente: abi.bo

“En algunas declaraciones se ha aseverado, de manera errónea, de que Yacimientos no tiene para inversión, con datos objetivos voy a mostrar todo lo contrario. En 2023 hemos repuntado la inversión y el 2024 también está empezando a subir, son inversiones elevadas que vamos a tener”, afirmó el gerente de Planificación, Danny Roca, en conferencia de prensa.

La inversión de YPFB para este año llegará a $us 277 millones, de los que $us 159 millones (53%) financiarán 22 proyectos de explotación con el fin de “dar la vuelta a la curva de producción”, que está en declive desde hace un par de años.

“Nosotros continuamos con indicadores positivos, con utilidades positivas que nos permiten hacer inversiones y aportar en los bonos”, aseguró.

Con ese respaldo, Roca afirmó que YPFB no está en “crisis ni descenso” en las inversiones, por lo que aseguró que los criterios “que realizan algunas autoridades departamentales no tienen fundamento alguno, son afirmaciones erradas y no objetivas”.

Hace unos días, Castrillo afirmó que “YPFB es una empresa que está totalmente, no voy a decir quebrada, pero está al filo de llegar a esa situación porque no tiene los recursos para invertir, sobre todo, en exploración y hacer que la actual situación se revierta», según refiere una nota publicada por el diario cochabambino Los Tiempos de la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Además de Castrillo, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes dijo a ANF que YPFB no tiene plata para la “perforación y exploración” y agregó: “Yacimientos dentro de a poco, si no está ya, se puede ir a la quiebra. Lo que estamos viendo es que seguramente están empezando a ver que Yacimientos no tiene la capacidad de responder a la necesidad de los bolivianos; por lo tanto, seguramente están preparando el camino para una quiebra de Yacimientos, que sería finalmente la quiebra del Estado y del modelo plurinacional”.

Al respecto, la gerente jurídica de YPFB, Julia Gonzales, informó que se iniciará un proceso penal en contra de las personas que sugirieron una supuesta quiebra de la empresa porque tienen la obligación de aclarar sus aseveraciones puesto que se desprestigia a YPFB y se afecta a la “estabilidad de la economía del Estado”.

“Está demostrado que, bajo ninguna situación, YPFB estaría atravesando una crisis económica o peor aún, atravesando una quiebra como mal se ha dicho (…) Nosotros vamos a iniciar las acciones que correspondan en la vía judicial y en las instancias que tenga que acudir para llamar a estas personas a aclarar esta situación”, advirtió.

Jfcch/CC