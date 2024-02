Morales y Camacho coinciden en críticas contra el gobierno por la crisis económica

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los empresarios hicieron conocer al gobierno su preocupación por la falta de dólares. Foto: Unitel

Eju.tv

Boris Bueno Camacho

Según Evo, el Gobierno no tiene un plan para enfrentar la escasez de dólares; Camacho plantea cuatro medidas urgentes para salvar la economía y apunta al Gobierno; y sube a 33 la cifra de fallecidos por lluvias y a 449 las viviendas destruidas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Según Evo, el Gobierno no tiene un plan para enfrentar la escasez de dólares

Según el máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales, el Gobierno nacional no tiene un plan para hacer frente a la falta de disponibilidad de dólares que se registra en el mercado financiero formal. Pidió a Luis Arce que organice un “encuentro nacional” para discutir soluciones a la situación económica, afectada hace casi un año por la falta de liquidez de dólares y así se evite una “catástrofe”.

– Camacho plantea cuatro medidas urgentes para salvar la economía y apunta al Gobierno

Desde sincerar el tipo de cambio hasta el impulso de las alianzas público-privadas. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho lanzó cuatro propuestas para hacer frente a la coyuntura económica nacional, marcada por un contexto de falta de disponibilidad de dólares en el mercado financiero formal. Manifestó que lo vivido en los últimos días en la economía es resultado de un “modelo socialista fracasado que viene desplomándose desde el año 2016”

– Convocatoria de judiciales: Asamblea validará una lista de hasta 192 postulantes

Publicada ayer la convocatoria a postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una lista de 192 candidatos en un plazo de 80 días. El registro para los interesados estará abierto por 20 días a partir del martes. En un plazo de 230 días, ya sea a fin de agosto o inicio de septiembre, serán elegidos en urnas 23 magistrados, titulares y suplentes, del TSJ, Tribunal Agroambiental y TCP, y tres consejeros del Consejo de la Magistratura.

– Diputado “arcista” ratifica: “Los proyectos de ley 073 y 075 (de la prórroga de magistrados) se tratan, no se aprueba”

El diputado “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui ratificó la posición asumida por varios actores de su bloque parlamentario de solo “tratar” los proyectos de Ley 073 y 075, relacionados a la prórroga de los magistrados, y no necesariamente aprobarlos. “El 073 y 075 se tratan, no se aprueban, eso es un tema de discusión, y en el caso de la agenda económica no solo se trata, se aprueba”, dijo Jáuregui en una conferencia de prensa.

– Desde el ‘evismo’ advierten que se van a reactivar los bloqueos si no se aprueba el cese de magistrados

“El Gobierno ha decidido avalar la prórroga (de magistrados) y se van a reactivar los bloqueos”, señaló el diputado ‘evista’ Ramiro Venegas, cuestionando que en la ALP no se aborden los proyectos de ley 073 y 075 sobre el cese de funciones de los tribunos del Órgano Judicial. Para el legislador, los únicos responsables de las pérdidas económicas y de la confrontación serán el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la bancada ‘arcista’.

– En solo mes y medio, Bolivia suma 21 días de bloqueos carreteros

En apenas mes y medio del año 2024, Bolivia ha experimentado un total de 21 días de bloqueos en sus carreteras, generando un panorama desafiante para diversos sectores productivos y causando incomodidades para los viajeros, quienes ya se están acostumbrando a enfrentar obstáculos en su trayecto. Uno de los sectores más afectados por estas medidas de presión es el transporte pesado, cuyos representantes estiman pérdidas millonarias.

– Censo 2024 supera 96% de censistas reclutados y material censal listo en 80%

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó el domingo que el Censo de Población y Vivienda (CPV) Bolivia 2024 avanza según al cronograma establecido con el reclutamiento de más de 675.000 Censistas Voluntarios que representa el 96% de la meta y con el armado del 80% de las cajas censales para los nueve departamentos.

– La ANH asegura que no habrá ‘gasolinazo’ y que se normalizó el abastecimiento combustible

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, afirmó que no habrá “gasolinazo” en el país y que se normalizó el abastecimiento de combustibles a las estaciones de servicio de todo territorio nacional. “La subvención se mantiene, el tema del gasolinazo no se va a dar”, dijo el funcionario. Aclaró, además, que los recientes reclamos surgieron en medio del bloqueo de caminos propiciado por sectores afines al expresidente Evo Morales.

– Por falta de dólares, importadoras de maquinaria agrícola, de construcción y de medicamentos elevan sus precios un 25%

El impacto por la escasez de dólares en la economía sigue creciendo como una bola de nieve. Importadoras de maquinaria agrícola, de materiales de construcción y de medicamentos informaron a sus clientes que incrementarán sus precios hasta un 25%. El motivo del alza son las altas comisiones que están pagando por transferencias al exterior en dólares. Estas empresas están pagando entre 15 y 25%.

– Sube a 33 la cifra de fallecidos por lluvias y a 449 las viviendas destruidas

Las torrenciales lluvias continúan generando una serie de tragedias en distintas regiones de Bolivia, donde hasta el momento, según datos oficiales del Gobierno, suman 33 personas fallecidas. Estas personas perdieron la vida en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. 171 viviendas fueron afectadas y 449 viviendas, completamente destruidas. El número de las familias afectadas y damnificadas aumenta a 11.509.

– Diez municipios se declaran en alerta roja y 279 en prioridad naranja por las lluvias

Tres municipios en el departamento de La Paz, seis en Cochabamba y uno en Santa Cruz se han declarado en alerta roja, debido a las intensas lluvias que se registraron en pasados días ocasionando el desborde de ríos, caída de talud y deslizamiento de tierra. Otros 279 municipios se encuentran con alerta naranja, mientras que el Senamhi emitió una alerta por el posible desborde de ríos en siete departamentos.