A 9 meses del accidente de cadetes, el proceso no avanza y víctimas no reciben apoyo del Gobierno

Si bien existen tres personas procesadas, dos con detención preventiva y uno con domiciliaria, no se amplió las indagaciones con las autoridades jerárquicas de la institución castrense.

Tras sufrir un accidente durante una práctica militar en abril de 2023, los cadetes del Colegio Militar Erlan Condori y Cristhian López no reciben apoyo del Gobierno ni de las Fuerzas Armadas para su rehabilitación en el exterior. Además, denunciaron que el proceso penal no avanza en la Fiscalía.

Los familiares sostuvieron una reunión con el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Óscar Balderas, del Comité de Defensa, Fuerzas Armadas, Frontera y Defensa Civil, donde le explicaron la situación de los jóvenes, que ya se graduaron como subtenientes, tomando en cuenta que uno de ellos no puede moverse y requiere atención especializada.

“Son nueve meses del hecho, en la atención médica que aún requieren los han dejado en indefensión, uno de los cadetes está parapléjico y es atendido por su padre. El otro joven tiene muchas dificultades para caminar porque lo hace con bastón, se sometió a varias cirugías y una intervención en la columna vertebral, el tratamiento médico que requieren para su rehabilitación no existe en el país tomando en cuenta el daño que han sufrido”, informó el legislador a la ANF.

El 18 de abril del pasado año, los cadetes resultaron gravemente heridos durante una demostración denominada ‘salto de la muerte’ en el aniversario del Colegio Militar en la ciudad de La Paz, saltaron al vacío desde una torre de 30 metros de altura sin la protección necesaria y la supervisión de sus superiores.

Según la investigación, no portaban un arnés que les permita sostenerse a la estructura metálica, tampoco tenía una cuerda de seguridad que frene el descenso y cayeron al suelo. Condori resultó con graves heridas en la cabeza y la columna, mientras que López, tenía heridas severas en las piernas.

Balderas indicó que los familiares informaron que ambos jóvenes requieren atención médica especializada en el exterior, ya sea en Europa o Estados Unidos, porque en el país no existen expertos que los coadyuven en la rehabilitación. Dijo que en caso de que no reciban el tratamiento requerido, corren el riesgo de que los daños sean irreversibles.

“Los jóvenes requieren salir del país para recibir tratamiento en Europa o Estados Unidos, pero el Ministerio de Defensa ni la Cancillería se han manifestado. El Gobierno debe encargarse del tratamiento de los jóvenes porque se verificaron irregularidades en el ejercicio militar que ejecutaron”, señaló.

Situación médica

De acuerdo al informe, Condori fue sometido a cuatro cirugías, una operación en la columna donde tiene una prótesis, dos intervenciones en el cráneo y la cuarta por perforación de un pulmón. Al momento está recibiendo fisioterapia especialidad y existen intervenciones quirúrgicas pendientes.

Con relación a López, fue intervenido en nueve oportunidades, la primera operación de la columna por la explosión de dos vertebras, fue intervenido por la perforación de su pulmón y pasó por el resto de las operaciones para la reconstrucción de las dos piernas.

Proceso penal

Por otra parte, Balderas indicó que hasta el momento no existen avances en el proceso de investigación que abrió el Ministerio Público, si bien existen tres personas procesadas, dos con detención preventiva y uno con domiciliaria, no se amplió las indagaciones con las autoridades jerárquicas de la institución castrense.

“Los familiares han denunciado que el caso no avanza en la Fiscalía y, aparentemente, se estarían queriendo encubrir o no llegar a un proceso final que no implica a las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas, solo están procesados los instructores”, explicó.

El 19 de enero de este año, el Ministerio Público emitió una acusación formal contra el teniente Juan José P. Q. y del capitán Manfred A. H. N., quienes se encuentran detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, y el teniente Cristian S., con detención domiciliaria, delito de lesiones gravísimas.

Informes

El legislador adelantó que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados convocará al comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, para que exponga el proceso de rehabilitación médica. además del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que explique el avance del proceso penal.

