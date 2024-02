Abigeato: Robo de ganado en Santa Cruz asciende a $us 4 millones, según Fegasacruz

Fuente: Unitel

El problema del abigeato no deja de ser un dolor de cabeza para el sector productivo y así lo reflejó este viernes el director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Mauricio Serrate, al señalar que “el año pasado (2023) Santa Cruz tuvo un robo de aproximadamente $us 4 millones en ganado”.

Ante este escenario, el ejecutivo consideró que no solamente se debe pensar en endurecer las penas contra los abigeatistas, sino que debe haber una voluntad política y la intervención de los tres niveles de Estado y el sistema judicial en este tema.

“En 2022 tuvimos aproximadamente $us 3,2 millones de pérdidas en robo de ganado. El año pasado cerca de $us 4 millones. Esto significa que la curva está ascendente (…) Tenemos los delincuentes que son hallados infraganti, en flagrancia, no van a la cárcel y piden medidas sustitutivas”, lamentó Serrate, en entrevista con La Revista de UNITEL.

Si bien en días pasados, la Justicia sentenció a dos personas con tres y cinco años de cárcel por el robo de más de 1.500 cabezas de ganado (equivalente a más de Bs 10 millones), el caso data de hace 11 años y, para Serrate, esta es una muestra clara, “es una pena vergonzosa”, de que no hay justicia para los afectados.