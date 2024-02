Actos de magistrados responden a un temor por posibles procesos

Reiteran que la ALP no debe ceder ante posiciones ilegales de autoridades judiciales que permanecen en cargos que ya no les corresponden. > Varios exmagistrados comprendieron su situación y evitaron problemas presentando sus notas de renuncia, alejándose de intentos de prórroga que en el futuro pueden derivar en procesos. > Afirman que, como Órgano independiente, los legisladores no están en condiciones de legalizar una “autoprórroga” dictada por el Órgano Judicial.

Tras la emisión del Auto Constitucional con el que magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenan a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a reconocer la prórroga en sus mandatos, el diputado por Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, sostuvo que el actuar de las actuales cabezas del Órgano Judicial responde a un temor de ser procesados en cuanto dejen sus cargos.

En declaraciones a medios de prensa, Porcel reiteró que la ALP no debe ceder ante posiciones ilegales de autoridades judiciales que permanecen en cargos que ya no les corresponden.

Explicó que toda resolución emitida fuera de tiempo por tribunales de justicia, carece de valor legal, lo que anula su carácter de cumplimiento obligatorio.

“La Asamblea Legislativa no debe acatar porque no corresponde, los Magistrados que han emitido ese fallo, lo están haciendo fuera del espacio de tiempo que ellos tenían, su mandato feneció el 31 de diciembre. Esta determinación carece de valor jurídico y legal, eso nos preocupa”, indicó el legislador de oposición.

En ese sentido, cuestionó la forma en que exautoridades del Órgano Judicial intentar legalizar su situación, obligando al Legislativo a reconocer como válida una decisión inconstitucional como la prórroga a un mandato cuyo tiempo de funciones está definido por la normativa vigente.

“Los miembros del Tribunal Constitucional tienen que renunciar pues no pueden estar por encima del primer Órgano del Estado que es la Asamblea Legislativa. Si persisten en su posición es muy peligroso porque el día de mañana ellos se tendrán que someter a procesos”, dijo.

Agregó que varios exmagistrados comprendieron esa situación y evitaron problemas presentando sus notas de renuncia, alejándose de intentos de prórroga que en el futuro pueden derivar en procesos por usurpación de funciones y emisión de fallos fuera de tiempo. “Los que continúan en esta posición creen que la ley va estar eternamente en favor de ellos”, indicó Porcel.

Ante una complicada coyuntura debido a la crisis en el Órgano Judicial, sumado a las medidas de presión de sectores radicales en el MAS que exigen la renuncia de Magistrados y una ley que garantice la realización de las Elecciones judiciales, Porcel señala que la única salida viable pasa por la renuncia de las actuales cabezas de la justicia.

“Es sencillo, lo que tienen que hacer los Magistrados que se están aferrando a sus cargos, que no les corresponden, es renunciar y listo, se zanja todo”, concluyó

Desde la agrupación Creemos, el diputado Leonardo Ayala afirmó que como Órgano independiente, los legisladores no están en condiciones de legalizar nada y menos una “autoprórroga” dictada por el Órgano Judicial que tiene efectos sobre esta misma instancia.

“No tenemos la potestad para prorrogar a nadie, su mandato de los magistrados ya feneció y esa es la postura. Se tienen que ir y los comicios judiciales se tienen que dar lo antes posible”, dijo Ayala, afirmando que los parlamentarios no entrarán en el juego de reconocer una prórroga.

Explicó además que el trabajo de la “Comisión Bicameral y Multipartidaria” tendrá los frutos esperados, lo que permitirá levantar la medida del bloqueo de carreteras.

Por su parte, el diputado Walthy Egüez, apuntó al Gobierno por pretender obligar a la ALP, mediante chicanas jurídicas, legitimar la prórroga política de Magistrados.

“Está más que claro. Lo reiteramos, el gobierno del MAS está tomando por asalto el sistema judicial de la manera más cínica y cruel con el país. Mediante este auto constitucional se busca hacer fracasar el diálogo por las elecciones judiciales. Se trata de otro recurso destinado a anular todo intento de cambiar a los magistrados que ya están absorbidos por la corrupción”, afirmó.

En este sentido, advirtió que el país está ante un grave riesgo de ruptura de la democracia debido al abuso de poder del MAS, que busca de todas las formas anular la Asamblea Legislativa, por ende, a la democracia.

Fuente: El Diario