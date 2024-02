Acuerdo de Banco Unión con su par de China no resuelve problema del dólar

Financiar el déficit comercial requerirá divisa extranjera y aumentar la deuda bilateral con el país asiático.

Fuente: El Diario

El Banco Unión firmó un acuerdo de corresponsalía con el Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) para optimizar el comercio bilateral, sin intermediarios. Economistas señalan que la alianza no resuelve el problema de la escasez del dólar porque ayuda en el corto plazo, pero la brecha comercial generará problemas a fin de año, ya que se requerirá la divisa estadounidense o aumentar la deuda con el país asiático para costear el déficit.

Ese acuerdo de corresponsalía bancaria con el ICBC posiciona al Banco Unión como pionero en la búsqueda de soluciones innovadoras para facilitar el comercio internacional y mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos, según la entidad financiera.

El economista, Gonzalo Chávez, sostiene que el acuerdo no resuelve el problema con los dólares, pero puede ayudar al comercio bilateral a corto plazo, aunque recuerda que con el gigante asiático se tiene un déficit que ronda los 1.242,1 millones de dólares, registrado en 2023, menor al 2022 que llegó a 1.755 millones.

De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de Bolivia a China alcanzaron a 787,5 millones de dólares en 2022 y en 2023 llegó a 1.170 millones; mientras las importaciones en el período analizado registró las cifras de 2.549,5 millones y 2.415,1 millones, respectivamente.

Bolivia importa más que lo que vende, y cada año se debe financiar esa brecha deficitaria, el Gobierno necesitará yuanes y tiene dos alternativas: una adquirir los yuanes en el mercado internacional, y para ello requerirá dólares, o que el Gobierno chino preste esos yuanes al país, lo que implica un aumento de la deuda bilateral.

El comercio con China representa alrededor del 25% del total de la relación comercial de Bolivia con el mundo, y para el resto del porcentaje se requerirá dólares estadounidenses, que a nivel mundial el 80% de las transacciones comerciales se realiza con la divisa extranjera.

Dijo que a futuro el yuan tendrá más peso, es probable, pero espera que el país aumente las ventas al mercado chino para que se revierta el déficit comercial.

Yuanización

Si bien ya está en marcha el convenio entre el Banco Unión y el Banco chino ICBC que permitirá realizar las transacciones directas en bolivianos y yuanes, sin embargo, no resolverá el problema de la escasez de dólares ni tampoco hará que a largo plazo dejemos usar la divisa americana en nuestra economía, aseguró el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en su artículo: En busca de la yuanización de la economía.

No garantiza que usemos menos dólares, ya que este acuerdo es bancario, pero no gubernamental entre naciones o con el sector exportador de China, que hasta la fecha nos cobra en dólares americanos, ya que ellos también requieren esta moneda para sus operaciones comerciales y financieras, apuntó.

Es por ello, que salvo que se implementen acuerdos específicos que permitan el uso del yuan en vez del dólar americano para nuestro comercio exterior u otro tipo de actividades económicas, esto no reducirá la escasez de dólares en Bolivia ni su uso, ya que es un bien con alta demanda y valor en el mercado, moneda utilizada en más del 75% del comercio mundial. Solo estamos ayudando a crecer más a la economía china y que su moneda sea utilizada fuera de sus fronteras, observó.

“Parece que la intención del Gobierno nacional es yuanizar la economía a falta de dólares, pero no me imagino que nos acepten la moneda china para pagar nuestra deuda externa o nuestras importaciones. Se buscan alternativas pero no soluciones a la crisis estructural”, sostuvo.

Reducir presión del dólar

Mientras, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, dijo que el acuerdo para el uso del Yuan y el Boliviano en el comercio bilateral, mediante la apertura de una primera corresponsalía del Banco Unión con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es una buena noticia, y no podía ser más propicia, porque se da justo en momentos cuando el dólar escasea en Bolivia.

“Si este mecanismo funciona bien, ayudará a bajar la presión sobre el dólar como medio de pago para hacer negocios con China, algo trascedente, considerando que, de lejos, se ha convertido en el primer socio comercial para Bolivia, con un intercambio global anual cercano a los 3.600 millones de dólares.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la gestión 2023, Bolivia exportó a China un total de 59 productos por casi 1.200 millones de dólares e importó desde China cerca de 4.600 productos, por poco más de 2.400 millones.

La posibilidad de que nuestros empresarios utilicen la moneda nacional -el Boliviano- para pagar al Banco Unión la importación de productos chinos, y que los exportadores chinos reciban del ICBC dicho pago en su moneda -el Renmimbi o Yuan- y viceversa, abre el camino para bajar la demanda de dólares en Bolivia en función del intercambio bilateral, algo importante en momentos en que esta divisa escasea en el país, por tanto, tan novedoso mecanismo pasará a ser una alternativa financiera a corto plazo, desahogando el uso del dólar, con un triple beneficio: el menor costo cambiario, la menor comisión de transferencia y la disminución de la salida de dólares del país.

Ventajas

Una de las principales ventajas de la alianza radica en la utilización del Renminbi, también conocido como Yuan Chino, en las transacciones financieras. Esto representa un cambio significativo en el paradigma de los pagos internacionales, ya que el uso de la moneda permite reducir los costos asociados a las operaciones transfronterizas de varias maneras: menor pago de comisiones y menor costo financiero. De acuerdo a información internacional, el cambio de un boliviano está en 1,04 renminbi.

Ahora solo falta que la gerencia del Banco Unión aperture nuestra cuenta y la gente pueda operar directamente bolivianos con yuanes, y de esta manera se rompe esquemas atados a algunas divisas, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro en el momento de la firma del acuerdo.

Fuente: El Diario