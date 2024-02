Advierten con desabastecimiento de medicamentos por escasez de dólares

Los indicadores económicos de las personas muestran una crisis económica aguda y hasta reducen operaciones bancarias en las plataformas digitales del banco estatal.

Fuente: El Diario

La Cámara Farmacéutica advirtió que la falta de dólares va impedir importar medicamentos para los enfermos del país. Exhortó a las autoridades actuar de inmediato e impedir que esta perspectiva se concrete. Las señales sobre la crisis se observa también en comunicados de la banca estatal, en la que reduce los montos de las transacciones en moneda extranjera y nacional.

En su momento, el analista económico Mauricio Ríos, alertó que el boliviano perdió terreno frente al dólar en alrededor de 16%; mientras el economista Darío Monasterio, dijo, que la elevada comisión de las transacciones en el exterior eran reflejo de la falta de dólares al tipo de cambio oficial en el mercado nacional, por ello la banca debía comprar en el paralelo, y a esto se debía el porcentaje alto

El lunes pasado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) estableció que la comisión de las transferencias al exterior, cuando el consumidor compra dólares a la entidad financiera, cuando sea mayor a los 1.000 dólares, será determinada por la banca, mientras que hasta un monto menor a esta cifra será gratuito.

Indicadores

El analista económico Jaime Dunn, señaló en una entrevista con Erbol que “cuando te dice está bien, te están mintiendo. El mejor indicador económico no es Producto Interno Bruto (PIB) o la inflación y tasa de desocupación. El verdadero indicador económico es el bolsillo de cada persona”.

Sostuvo que su indicador le dice que no puede acceder a los dólares, por consiguiente no puede importar lo que requiere; y cuando vende no puede subir el precio a pesar que los insumos subieron de valor. Estos son los indicadores reales.

En ese contexto, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) y la Asociación Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar), como entidades de coordinación que agrupa tanto a Laboratorios, Industriales Farmacéuticos y Empresas Importadoras de Medicamentos, respectivamente, indican que sus asociados están atravesando serias dificultades en las operaciones bancarias de pagos en dólares estadounidenses a los proveedores de materias primas y medicamentos en el exterior, por cuanto existe demora en efectivizarse los pagos y se han elevado las comisiones bancarias por estas operaciones en porcentajes insostenibles; coyuntura en la que las recientes medidas asumidas por el Gobierno nacional no están teniendo los efectos esperados.

“Estamos preocupados porque esta problemática puede afectar en un corto tiempo al normal abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el país, ya que se está encareciendo la producción e importación y corremos el riesgo que los proveedores suspendan sus provisiones por falta de pago”, alertan.

Aseguran que son empresas comprometidas con la salud de los bolivianos, generadoras de empleo digno y estable, parte de la reactivación económica, pero sus esfuerzos están siendo sobrepasados por una situación que sale de su absoluta responsabilidad y control.

Por ello solicitan al Gobierno que de manera urgente despliegue sus mayores oficios para que se solucione este problema a la brevedad posible y “en corto tiempo tengamos prioridad en las operaciones bancarias y que las comisiones sean racionales y accesibles”.

«Desde 2023 hemos hecho saber a la autoridad que necesitamos al menos 45 millones dólares por trimestre», dijo en entrevista en Asuntos Centrales, el gerente de Cifabol, Josip Lino.

El empresario Doria Medina, en su cuenta @SDoriaMedina señaló que, el Banco Central de Bolivia (BCB) deje de hacer propaganda y les dé dólares a los importadores de medicamentos y otros insumos críticos.

En las redes sociales, varios internautas expresaron su opinión respecto a los comunicados del banco estatal, Banco Unión, que pone límites a transacciones diarias para transferencias locales en la Banca Digital UNInet y UNImóvil Plus, en bolivianos hasta 14.000 y en dólares hasta 2.000 para personas naturales.

La entidad argumenta que las medidas son para seguridad de sus clientes y consumidores. Sin embargo, la opinión de los internautas apunta a que la decisión obedece a un corralito disimulado, o que efectivamente la situación de la economía nacional es crítica por la falta de dólares y ahora de bolivianos.

Bolivia se hunde en la iliquidez de divisas. La brecha entre ingresos y egresos de divisas para 2024 es de -987 millones de dólares. El stock actual es insuficiente y la conversión del oro en divisas tampoco alcanza, señala la Fundación Milenio en su cuenta @fmilenio.

