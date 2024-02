Advierten que es inviable incremento salarial propuesto por la COB y causará recorte de personal

Empresarios de La Paz. Foto: Erbol

Fuente: ANF

La Paz. – El incremento salarial del 7% al haber básico y 8% al salario mínimo nacional propuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) fue calificado como desproporcional por el empresariado privado; mientras que los pequeños productores advirtieron que ocasionará el recorte del personal.

“La situación económica del país no da para un incremento salarial, en ese sentido, planteamos una reunión tripartita entre gobierno, los empresarios y la COB. Lo que pide la COB es algo desproporcional, los empresarios no aceptamos ese incremento, necesitamos que los empleos formales se mantengan y que podamos generar nuevos empleos”, afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff

Tras una reunión entre la dirigencia de la COB y el presidente Luis Arce, el ente matriz de los trabajadores entregó el pliego petitorio al presidente Luis Arce en el que plantea el incremento de 7% al haber básico y 8% al salario mínimo nacional para este año.

Al respecto, la presidenta de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz (Fedemype), Margarita Saenz, rechazó la propuesta y advirtió que ese incremento ocasionará el recorte de personal en varias empresas, tomando en cuenta a la situación precaria por la escasez del dólar y la disminución de las ventas.

En caso de que se concrete esa petición, dijo que deberán conversar con los trabajadores para llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial para evitar despidos. Lamentó que el Gobierno los tome en cuenta al momento de reunirse con la COB.

“Cómo vamos a cumplir con el aumento de los salarios, no estamos en las posibilidades. En muchos casos vamos a tener que prescindir de los empleados y trabajar en familia, esa es la única solución para los microempresarios. Tendremos que entrar de acuerdo con ellos, se quedan sin trabajo y hay más desocupación, eso debe analizar el Gobierno”, explicó.

Sin embargo, el delegado de la Federación de Maestros Urbanos de la COD, Rene Pardo, dijo que no están de acuerdo con ese porcentaje porque es insignificante tomando en cuenta el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

“Ese ocho por ciento no significa nada ni siquiera la reposición del alza de los productos de la canasta familiar, el señor Huarachi es servil al gobierno y va en contra de los trabajadores, nosotros planteamos que se define en relación al costo de los productos de primera necesidad”, precisó.

Contrabando

El presidente de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de Santa Cruz (Fedemype) Boris Mendoza, dijo que ese sector también es afectado por el ingreso de mercadería de contrabando, de ropa usada y se suma la falta de incentivos por parte del Gobierno.

“No estamos en las mejores condiciones, ahora las empresas siguen siendo perjudicadas por el contrabando, la ropa usada continúa, no existen incentivos para las empresas pequeñas. Muchos ya no van a querer emprender y no debería haber incremento de los salarios”, manifestó.

Reactivación económica

Por otra parte, Kempff consideró que se debe desarrollar una reunión tripartita: Gobierno, empresarios y la COB, donde se pueda evaluar la situación de los empresarios privados. A la vez, dijo que les preocupa la reactivación económica del país y consideró que el ejecutivo debe evaluar las decisiones que asuman.

“Hemos tenido una inflación el año pasado del 2%, el crecimiento está bien pequeño y que es lo que buscamos en este año, la reactivación económica del país, que se genere más empleo, ingresos económicos”, añadió.

A la vez, recordó que en el país el 80% de la población vive de la informalidad y solo el 20% tiene una fuente laboral formal con seguro social y jubilación.

/EUA/NVG/