Después del bochorno en la última sesión de la Cámara de Diputados, el jueves y viernes, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron al menos cuatro demandas penales por agresiones físicas y verbales.

José Ormachea, diputado por la alianza opositora CC, dijo ayer que instauró una denuncia contra cuatro colegas del oficialista MAS, del ala evista, por agresiones que le propinaron y haber recibido seis días de impedimento por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“He ido al IDIF a corroborar las lesiones graves que he recibido de la diputada Sara Crespo, Delfor Burgos, Deysi Choque y Gloria Callisaya, en la sesión bochornosa que hemos tenido por culpa del arcismo. Seis días me han dado por las lesiones que he recibido en el abdomen y tórax”, manifestó.

La riña se registró en el hemiciclo de la Cámara Baja durante un cuarto intermedio en la sesión, el viernes en la madrugada, cuando se debatían los proyectos de ley para créditos externos, de los cuales se consideró uno de siete.

Horas antes, en el hemiciclo se desencadenó otra gresca, cuando asambleístas de CC pedían cambiar el orden del día y comenzar con el análisis de las leyes contra la prórroga de magistrados, en tanto los diputados MAS del ala arcista exigían ratificar la agenda.

Entonces, las legisladoras Gloria Callisaya (MAS) y Mayra Zalles (CC) protagonizaron jalones, empujones e incluso llegaron a los golpes. La primera impedía que Zalles ingrese a la testera, donde estaban colegas de CC, mientras que legisladores del bloque arcista del oficialismo intentaban retirarlos.

Zalles indicó el viernes que inmediatamente presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de lesiones graves y leves en contra de Callisaya.

Ricardo Rodríguez, abogado de Zalles, añadió que la legisladora recibió cinco días de incapacidad médico legal y le solicitó otros análisis. “Todo esto está empezando en una etapa preliminar y vamos a avanzar con las investigaciones. Lo primero que vamos a pedir es que esa diputada agresora venga a declarar sobre los hechos”.

Al respecto, Callisaya afirmó que si Zalles quiere iniciarle un proceso, que “lo haga” si tiene pruebas suficientes. Añadió que la opositora intentó agredir a la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco (MAS). “¿(Acaso) yo empecé? Más bien que ella se dé de cuenta que ella ha empezado a golpearme por detrás, queriendo rascarme la cara”.

“‘Imilla de mierda’ me dice, no le respondí, me di la vuelta y nomás ya he sentido dos, tres golpes. Yo me di la vuelta, le empujé a un lado y ella me ha jalado de mi manta”. Y anunció un proceso contra Ormachea, por no permitir que Challco dirija la sesión sin incidentes.

PAUSA.

A la par, Challco aseveró que también demandará a Ormachea. “No puedo permitir que me agredan física y verbalmente. Estos diputados pueden acostumbrarse, en ese sentido vamos a denunciar a estos diputados, sobre todo al diputado José Ormachea. Él está acostumbrado, cada sesión nos agrede. No tiene miedo y viene a agredirnos a las mujeres de pollera” (sic), indicó en Bolivia Tv.

La sesión fue declarada en un cuarto intermedio hasta el martes, la que será retomada por el presidente titular Israel Huaytari (MAS), quien estaba en semana regional.