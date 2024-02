Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara de Senadores, el legislador ‘evista’ Andrónico Rodríguez, sospecha que la Cámara de Diputados, controlada por el ala ‘arcista’, no abordará los proyectos de ley contra la prórroga de magistrados en la sesión programada para este jueves.

En ese ínterin, en las horas previas a la cita se aviva el debate sobre el orden del debate para establecer si en primera instancia se abordarán los créditos, como demandan los ‘arcistas’, o las leyes para el cese de magistrados, que urgen ‘evitas’ y opositores.

En una conferencia de prensa que brindó la mañana de este jueves puso en mesa esa posibilidad y se dirigió al vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, para que convoque al pleno con el objetivo de abordar las citadas normas una vez que se cumplan los plazos.

“En la medida que los diputados no tengan sesión esta semana y cumpliendo el plazo de acuerdo a reglamento, está en la obligación de convocar el presidente de la Asamblea”, señaló el presidente del Senado.

Rodríguez consideró que “es muy incierto” lo que pueda suceder la tarde de este miércoles en la Cámara de Diputados, en alusión a las fricciones que impidieron un acuerdo en la sesión de hace dos semanas, en la cual se decretó cuarto intermedio.

“Suspenden, convocan, después con un comunicado suspenden, inician la sesión, declaran cuarto intermedio. No se sabe si se va a llevar la sesión. Entonces, es totalmente incierto, ya no tenemos la plena seguridad si tratará o no

No obstante, exhortó a la Cámara Baja a aprobar las normas con el objetivo de que los actuales magistrados cesen en sus funciones.

Los aludidos advirtieron sobre un vacío de poder y el perjuicio para las causas que llegan a última instancia si se concreta ese trámite.

Rodríguez, como lo expresaron también los opositores, ratificó su rechazo a la permanencia de las autoridades judiciales bajo el influjo de un fallo constitucional.

“Nuevamente, queremos expresar nuestra enfática posición, de manera muy responsable de que no estamos de ninguna manera de acuerdo con la continuidad de los actuales exmagistrados que sigan aferrados como magistrados y consejeros”, afirmó.

En el ínterin del cruce de acusaciones, los ‘arcistas’ consideraron que antes de debatir sobre la autoprórroga, es urgente aprobar los créditos internacionales que el Gobierno consignó para proyectos regionales, carreteros y de electrificación rural.

Así lo exigió el jefe de bancada del MAS en Diputado, Jerges Mercado.

En ese marco, Rodríguez dijo que a la fecha el Senado no tiene ningún trámite pendiente sobre créditos internacionales.

“Nosotros como Cámara de Senadores no tenemos un solo proyecto de ley en materia de créditos”, afirmó.