Ante falta de dólares y combustibles, García Linera afirma que desde 2019 se debió tomar medidas “valientes y fuertes” y Arce sólo asumió algunas

El exvicepresidente señaló que hoy estamos viviendo las consecuencias, de algo que ya venía en declive, por tanto, había que darle nuevo rumbo. «El actual mandatario sólo administró».

Red Uno (video)

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

Ante la falta de dólares y combustibles en el país, el exvicepresidente Álvaro García Linera afirmó anoche que desde 2019 se debió tomar medidas “valientes y fuertes” y el presidente Luis Arce sólo asumió algunas. En su criterio, luego de cuatro años de Gobierno, ya no se puede “achacar” todo lo que sucede con la economía a una gestión anterior, ya que eso no es «serio».

“Desde 2019 se debió tomar medidas, el gobierno de (Jeanine) Añez fue un desastre, luego llega Luis (Arce) y en vez de tomar medidas rápidas y audaces, sólo toma algunas, pero no las más audaces y hace que este declive continúe. Desde el 2019 se tuvieron que tomar varias medidas, la primera: complementar la renta del gas con la del litio de manera inmediata y complementar con las plantas del litio en 2020, en 2021; el Estado tenía que haber comprado el oro que producen los cooperativistas y producir oro”, respondió Linera a Red Uno, que le consultó que no se puede hablar de un éxito de Gobierno durante la presidencia de Evo Morales, cuando actualmente hay problemas con el gas, filas en los surtidores, la falta del dólar y el narcotráfico.

En su criterio, para superar los problemas económicos de Bolivia también se tenía que aumentar los impuestos a la agroindustria, sector que tiene combustible subvencionado, al igual que la electricidad, y paga 20 bolivianos por hectárea y en 1.000 hectáreas son 20.000 bolivianos, en 10.000 hectáreas son 200 mil bolivianos, lo que es «nada», por tanto, se tenía que haber recaudado tributos para seguir invirtiendo y construyendo obras y más obras.

“Para disminuir la extrema pobreza, como lo hicimos nosotros, había que tomar medidas valientes y fuertes, pero no se las tomó y hoy estamos viviendo las consecuencias, de algo que ya venía en declive. Había que darle nuevo rumbo y el compañero Luis, lo que hizo es administrar lo que ya se tenía y no ha podido reaccionar”, señaló.

Ante la consulta sobre las no previsiones en el tema de exploración en hidrocarburos en su gestión y que desencadenó en la caída del gas natural, García Linera señaló que no entrará en una polémica sobre lo que se dice y que luego de gobernar cuatro años, en referencia al Gobierno de Arce, “la crisis económica es tu problema” y que eso lo digas en el primer año, “se entiende”, pero al cuarto año seguir «achacando» al anterior Gobierno, eso «no es serio, no es correcto”, se cae por sí mismo.

10 medidas acordadas con el empresariado

Sobre las 10 medidas económicas y si estas sacarán de la crisis a Bolivia, el exmandatario respondió que no y que rescata la cuarta y la quinta en la que se trabajó con los empresarios sobre la subasta de combustibles, pero, en su criterio, «lo central no se ha hecho».

«No hay dólares, por qué, porque el Estado ya no es el principal exportador. Con nosotros el Estado exportaba el 60% del total vendido y actualmente apenas exporta entre el 25 y 30%, los que exportan más son los privados y qué hace el privado, deja sus dólares en Miami, en Panamá o en las Islas Caimán, lo deja ahí, gana por exportar y gana por meter dólares y revenderlos con una comisión del 20%, es decir que, los exportadores están jugando a ser banqueros, ganan el doble”, observó.

En su criterio, los exportadores venden 1.000 millones, pero sólo traen al país 200 millones y ese monto no lo venden a 6,96 bolivianos por dólar, sino a 8, lo que les da una doble ganancia, así “nunca habrá dólares”, por tanto, se debe regular a ese sector.

En ese contexto, recordó que hace un año propuso pedir informes al sector exportador, por ejemplo, si vendió 1.000 millones, preguntar dónde está, en qué financiera boliviana, que demuestre que está en Bolivia y no en el exterior, ya que es un dinero que se generó con combustible y electricidad subvencionado y manos bolivianas. “Al empresarios hay que tratarlo con reglas claras y fuertes”.