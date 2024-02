Arce acusa a la “derecha y nueva derecha” de “pisotear” acuerdo sobre créditos externos

El presidente Luis Arce en la entrega de la manga de abordaje del aeropuerto Alcantarí.

Sucre / Chuquisaca

Ante la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados en la que debían tratarse los proyectos de ley sobre créditos internacionales solicitados por el Gobierno y la prórroga de los magistrados, el presidente Luis Arce expresó su preocupación por lo que sucede en la Asamblea Legislativa, donde –según él– opera la “derecha tradicional y la nueva derecha”.

En el acto de entrega de la manga de abordaje del aeropuerto Alcantarí (Sucre), el Mandatario apuntó contra los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) afines al expresidente Evo Morales y opositores por incumplir el acuerdo que viabilizó la aprobación de la ley de elecciones judiciales y la suspensión de los bloqueos “evistas”.

Según defiende el ala “arcista” del MAS, el acuerdo establece que después de la ley de las judiciales, sancionada y promulgada el pasado martes, se debían aprobar los créditos externos que solicita el Gobierno.

Sin embargo, en la sesión de Diputados del pasado jueves, los legisladores no avanzaron en el tratamiento de los préstamos, debido a que “evistas” y opositores exigían debatir primero sobre las leyes referidas a la prórroga de magistrados y la suspensión de plazos procesales.

“Quieren priorizar, pisoteando un acuerdo, los temas políticos y no tratar leyes que viabilizan créditos para hacer obras para el pueblo boliviano. Ese es el compromiso que tiene la derecha y la nueva derecha en la Asamblea Legislativa”, cuestionó el presidente Arce, en Alcantarí.

Defendió a los asambleístas del bloque renovador del MAS y dijo que solo buscan cumplir el acuerdo de “compensar todo el daño que se ha hecho durante estos días de paro, trayendo inversiones, reactivando la economía, generando fuentes de empleo, que es lo que el pueblo boliviano pide y reclama”.

Según Arce, los “evistas” y opositores “lo único que hacen es velar sus propios intereses” porque “no les interesa el pueblo boliviano, no les interesa responder a quienes han votado”.

“Eso nosotros deploramos, eso no es tener compromiso con el pueblo y cuando uno no tiene compromiso ni trabaja con el pueblo, no se puede decir que es izquierdista y revolucionario”, reclamó Arce.