Arcistas desafían a evistas y oposición tratar primero leyes crediticias y después autoprorrogados

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que “tratarán los proyectos (de ley) en tiempo y materia” tal como se firmó en el acuerdo firmado en la comisión bicameral.





Diputados en la Cámara Baja. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital / La Paz

Diputados arcistas desafían a sus pares de Comunidad Ciudadana, Creemos y evistas tratar primero las leyes crediticias y al final de la sesión prevista para este jueves recién considerar la cesación de funciones de los autoprorrogados, pese a que el líder de CC, Carlos Mesa, advirtió el miércoles que si ocurre aquello se dará “por roto el acuerdo” del pasado 2 de febrero

“Tratar no es lo mismo que aprobar. Vamos a hacer el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075 previo o habiendo aprobado los proyectos económicos que están perjudicando al país. No nos estamos saliendo de los acuerdos, porque esos son claros. Una vez aprobemos esto (leyes crediticias), vamos a estar en condiciones de tratar la 073 y la 075 que espero también esté en el orden del día”, afirmó la diputada arcista Deysi Choque a los medios de comunicación.

La presidencia de la Cámara de Diputados, dirigida por el arcista Israel Huaytari, modificó el orden del día para la sesión de este jueves, pues incluyó los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la cesación de funciones de los magistrados, después que en el primero no contemplaba.

Mesa advirtió que antes se prevé abordar la aprobación de créditos externos, tema que iría en contra del acuerdo firmado por la comisión bicameral que destrabó las elecciones judiciales el pasado viernes (2).

“(CC) no aceptará ese orden del día tal como está planteado y no se van a aprobar ningún tipo de crédito si previamente no se altera el orden del día. Todavía tiene la posibilidad el señor Huaytari de cambiar esa convocatoria para colocar la 073 y la 075 primero para su tratamiento porque de lo contrario se está rompiendo el compromiso de buena fe que una vez más el Gobierno del presidente Arce parece no entender”, señaló.

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que “tratarán los proyectos (de ley) en tiempo y materia” tal como se firmó en el acuerdo firmado en la comisión bicameral.

A su vez, el diputado arcista Jerges Mercado informó que no se “quiere buscar incumplir ningún acuerdo”, pero tampoco, dijo, se “puede descabezar los tribunales sin antes tratar los proyectos económicos que le hacen falta al país”.

A esto complementó la diputada Choque, pues aseguró que se respetará el acuerdo que se firmó con las bancadas de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y los legisladores evistas, el pasado 2 de febrero.

Desde la bancada de Creemos, el diputado Walthy Egüez informó que su bloque también exige el cambio del orden del día de la sesión de Diputados, tema que fue puesto en manifiesto y por escrito al presidente de la Cámara de Diputados.

Para Egüez, solo el tratamiento prioritario de ambos proyectos normativos (073 y 075), tal como se comprometieron los oficialistas, dará la posibilidad de aprobar los créditos que reclama el Gobierno.

BD/MC/CT