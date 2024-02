Argentina: Cuáles fueron los errores de Alberto Fernández según Cristina Kirchner y su autocrítica por «incumplir el contrato electoral»

La ex vicepresidenta publicó hoy un documento en el cuestionó varios puntos de la gestión de la política económica de su ex compañero de fórmula

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció hoy con un extenso documento de 33 páginas, en el que ofrece su visión sobre la situación económica y política de Argentina y los efectos de la “crisis de la deuda externa” que arranca con el gobierno de Mauricio Macri y que se encamina a profundizar Javier Milei, a quien caracterizó como un “showman” que llevará a un nuevo endeudamiento que se agravará con su proyecto de dolarización. Lo cierto es que la dos veces ex jefa de Estado también dedica varios párrafos a criticar a la gestión del Alberto Fernández y del Frente de Todos, sobre la que admitió que “incumplió el contrato electoral”.

En concreto, es el primer intento de CFK por sistematizar los errores y críticas sobre el gobierno anterior que integró desde la Vicepresidencia. A continuación, los puntos más destacados de los reproches del rumbo definido por Alberto Fernández:

1. La renegociación con el FMI en 2022

Según la ex vicepresidenta, el principal desacuerdo fue la firma de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022. “Fue un parte aguas”, definió CFK.

“El gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI que no sólo validó el escandaloso préstamo que obtuviera la administración de Mauricio Macri, sino que condenó al gobierno a una suerte de agonía al obligarse a implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral que ordenaba, entre otras cosas, una devaluación del tipo de cambio por sobre la tasa de inflación, realimentando la misma en un círculo vicioso y letal”, subrayó.

Ante esa discrepancia, Cristina volvió a expresar su apoyo a la decisión de Máximo Kirchner y los legisladores alineados con el cristinismo de rechazar ese nuevo convenio porque las condiciones del acuerdo “iban a desangrar al Gobierno y condenar al país”. Pese a ello, Cristina aclaró que fue con un “profundo respeto a la institucionalidad”. “El entonces jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados (Máximo Kirchner), decidió renunciar al cargo de presidente del mismo, para no obstaculizar la construcción de la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, mantuvo su pertenencia al bloque y a la coalición de gobierno”, puntualizó.

2. Ineficaz gestión del superávit comercial

Sin mencionar en un solo momento al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, la ex vicepresidenta apuntó que hubo una gestión deficiente de las reservas y que se desaprovechó los ingresos de dólares a través del comercio exterior. Dijo que esto sucede por una cuestión estructural (la “economía bimonetaria” del país”), pero que se “ha agravado hasta límites insospechados la restricción externa”.

“Pese a obtener superávits comerciales muy importantes en los primeros años de gestión, el gobierno no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos, en una Argentina en donde la tensión económica está indisolublemente ligada a la escasez o abundancia de dólares”, remarcó Cristina Kirchner.

“Esta mala administración de las reservas se agravaría al final del gobierno ante el fenómeno de una fuerte sequía que hizo mermar el ingreso de miles de millones de dólares ante la caída de la cosecha”, sostuvo sobre el último año del gobierno del Frente de Todos.

3. Renegociación con los bonistas privados

Por otro lado, Cristina Kirchner apuntó contra “la reestructuración de la deuda externa con bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri”. Se trata del convenio realizado en agosto de 2020 por Martín Guzmán, en plena pandemia, con los acreedores que contrajeron deuda local regida por legislación internacional encabezado por tres grupos: el Ad Hoc liderado por BlackRock, los Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores de la Argentina

Para CFK, este entendimiento se hizo “sin quita de intereses y escasa reducción de capital”.

4. Trabajadores registrados “pobres”

Para la vicepresidenta, la política macroeconómica del Frente de Todos implicó una regresiva distribución del ingreso ya que conllevó la aparición de “un nuevo fenómeno en nuestro país”, que es el de “los trabajadores registrados pobres”.

“Si bien los índices de desocupación bajaron notablemente hasta alcanzar el 5,7% en el 3er trimestre del 2023, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores registrados se redujo hasta llegar a una situación en la que muchos de ellos no llegaban a cubrir la canasta básica total (CBT). De esta manera, la movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular y a los modelos industrialistas en general, desaparecía”, apuntó en el documento.

5. La devaluación del 2023

Cristina Kirchner también hizo una referencia crítica a la devaluación adoptada por Sergio Massa, cuando encabezó la cartera de Economía. Sin embargo, al igual que el ex ministro, responsabilizó a la renegociación del acuerdo del FMI en 2022 por dicha medidas.

“En el año 2023 y en pleno proceso electoral presidencial, el entonces Ministro de Economía y candidato de la coalición de gobierno fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias. Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos dígitos -registro que no se observaba desde la segunda hiper de 1990- y la interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación, en Argentina, está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal”, caracterizó la ex vicepresidenta.

6. El efecto de la cuarentena en los jóvenes

Aunque reconoce el esfuerzo del gobierno anterior para evitar una “verdadera catástrofe sanitaria y social”, con el despliegue de ingentes recursos para atenderla, Cristina Kirchner observó que la pandemia fue un factor catalizador que agudizó otros problemas estructurales del país. Además, dejó traslucir un reproche sobre la extensión de la cuarentena estricta contra el COVID-19, y que esas restricciones fueron aprovechada para el crecimiento de las ideas libertarias de Javier Milei.

“Mención aparte merece los efectos que la pandemia tuvo sobre la población, y en especial sobre los más jóvenes por el prolongado encierro y la incertidumbre. El confinamiento, que fue una medida de protección, fue presentado como la contracara de la libertad”, señaló.

7. El incumplimiento del contrato electoral

Desde lo político, Cristina Kirchner defendió que su sector no haya fracturado la coalición de gobierno, pese a las contradicciones con Alberto Fernández. En ese punto, evitó hablar sobre el mal funcionamiento del ordenamiento interno y aseguró que se respetó el esquema presidencialista representado en su ex compañero de fórmula.

“Durante los primeros años, las medidas de mayor importancia para el rumbo del Gobierno se discutían entre los distintos sectores, cada uno fijaba postura y finalmente el Presidente era quien tenía la última palabra y tomaba la decisión definitiva”, arrancó sobre ese aspecto la ex presidenta. Y agregó: “En términos políticos, la coalición de gobierno del Frente de Todos, tuvo un funcionamiento caracterizado por el apego irrestricto a la institucionalidad”.

“A pesar de los profundos desacuerdos, nadie se fue del Frente ni hizo peligrar las mayorías parlamentarias para sancionar las leyes que el Presidente necesitaba -continuó CFK-. El respeto a las instituciones constitucionales primó por sobre las diferencias en los criterios de gestión política y económica”.

Sin embargo, Cristina Kirchner admitió que el experimento salió mal. “Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda”, concluyó.