Argentina: Fuerte contrapunto entre Cristina Kirchner y el ministro Luis Caputo tras el documento de la expresidenta

El extenso documento de Cristina Kirchner con críticas al Gobierno nacional, el primer mensaje político público de la exmandataria desde la asunción de Javier Milei, incluyó una dura crítica al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de “fracasado” por su paso por la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Precisamente Caputo fue uno de los primeros funcionarios que contestó públicamente a las críticas de Cristina Kirchner. Y, sorpresivamente, su mensaje recibió la respuesta de la expresidenta.

En un posteo publicado en X (ex Twitter), introdujo: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró”. Y desarrolló: “Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal, todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente”.

“Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”, agregó.

Un rato después, Cristina Kirchner volvió a su cuenta de X para responderle al titular de la cartera de Hacienda. “Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público”.

La ex presidenta criticó duramente al ministro en el documento de 33 páginas que publicó este miércoles en sus redes sociales, al decir que a pesar de que Milei sostuvo “como caballito de batalla que con los ‘mismos de siempre’ no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía”.

Además, criticó su plan económico: “Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”.

Respecto al déficit fiscal que mencionó Caputo, Fernández de Kirchner sostiene que este no es el principal problema de la Argentina y que la emisión monetaria, necesaria para cubrirlo, no es la causa de la inflación.

Y ejemplificó: El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad. La publicación inglesa The Economist informa regularmente los principales indicadores económicos de 43 países agrupados por regiones, entre los que incluye a la Argentina junto a los países más desarrollados del mundo. De ese listado sólo tres países tienen superávit fiscal”.

“Sin embargo, de los cuarenta países restantes que tienen déficit fiscal, sólo la Argentina tiene una inflación anual de tres dígitos, tres países tienen inflación anual de dos dígitos y los treinta y seis países restantes tienen una inflación anual de tal sólo un dígito. Si la tesis que sostiene, entre otros, el presidente Javier Milei, fuera correcta, es indudable que todos esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación”, añadió.

Para la ex presidenta de la causa de la inflación en Argentina es la escasez de dólares y el endeudamiento excesivo en esa moneda.

En este sentido, citó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el cual plantea que es necesario generar fondos anticíclicos para evitar el uso reiterado de la emisión monetaria y que el endeudamiento por encima de las posibilidades del Estado, es también un antídoto contra la inflación.”

Y destacó: “Los seis años de superávit fiscal a los que se refiere el informe del IARAF corresponden al período 2003-2008, con gobiernos peronistas e industrialistas que habían administrado la cuestión de la deuda externa con la comprensión que la escasez de dólares en Argentina tensiona la economía, la política y las instituciones a límites insoportables, y dispara la inflación”.