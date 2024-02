Arrojan más de 100 toneladas de grano ucraniano a las vías del tren en Polonia

Según la parte ucraniana, que calificó el incidente de «vandalismo», el grano estaba en tránsito hacia otros países.

Fuente: RT

Unos desconocidos vaciaron varios vagones de grano ucraniano y liberaron la carga sobre las vías en la aldea polaca de Kotomierz, cerca de la ciudad de Bydgoszcz.

«El grano fue liberado desde 8 vagones […] Era maíz. Los agentes de policía están trabajando en el lugar, recopilando toda la información sobre la situación», dijo Lidia Kowalska, de la Policía de Bydgoszcz, al medio polaco RMF FM.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de Comunidades ucraniano, Alexánder Kubrakov, publicó un tuit con las imágenes que muestran las consecuencias del incidente, afirmando que se trata de 160 toneladas de grano ucraniano que estaba en tránsito hacia el puerto polaco de Gdansk y luego a otros países.

These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.

The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.

How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024