Asambleísta denuncia que gobernador Quispe no responde a 20 peticiones de informe y anuncia proceso 

Fuente: Brújula Digital

El asambleísta departamental Israel Alanoca de Somos Pueblo denunció este martes que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, no respondió a 20 peticiones de informes escritos desde el año anterior y sobre distintos temas, en particular sobre las situaciones de emergencia que atraviesan provincias paceñas y anunció que presentará una denuncia penal por incumplimiento de deberes.

“Desde la bancada estamos fiscalizando. Ya hemos remitido 50 peticiones de informes escritos, de esas, sólo nos han remitido 30 y la información es un tremendo caos, que lo vamos a dar a conocer este lunes (4 de marzo)», puntualizó Alanoca en radio Panamericana.

Anunció que, si no se presenta nuevamente en la Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental, se presentará una denuncia penal contra Quispe por incumplimiento de deberes.

“Para esta semana estamos mandando una nueva reiteración de nota para que él pueda venir a la Comisión Jurídica, caso contrario, vamos a realizar un proceso penal por incumplimiento de deberes, porque hay un instrumento normativo que él ha promulgado y este decreto no está siendo cumplido”, aseveró el asambleísta.

Señaló que en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz, la bancada de Somos Pueblo es minoritaria y que no tiene la fuerza política para presionar a la primera autoridad departamental y que sus colegas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que so mayoría, no acompañan los procesos de fiscalización a la gestión de Quispe.

«Lamentamos que, en la ALD, que somos 45 asambleístas, no vemos el acompañamiento del MAS en estos temas. Solo somos cinco asambleístas (de la oposición) y no tenemos peso y, en la comisión en la que estoy, pues lo hemos convocado a interpelaciones e informes, incluso a los orales, pero no tramitan (las peticiones) desde la Asamblea», agregó Alanoca.

Explicó que Quispe no acude a los llamados que hace la bancada sobre temas coyunturales del departamento y que, en la última convocatoria que se le hizo, envió a un abogado que no sabía del tema de estatuto autonómico de La Paz.

Asimismo, Alanoca informó que en la situación de emergencia que vive el municipio de Mecapaca no se vio a ningún funcionario de la Gobernación, mucho menos al gobernador Quispe, quien salió a hablar con los medios de comunicación recién este lunes.

«Él (Santos Quispe) casi una semana y media desapareció. Otros medios de comunicación lo han ido a buscar a su despacho y no había, no estaba el señor Gobernador», dijo Alanoca.

El lunes, el gobernador Quispe dijo que desde la Gobernación ayudó a tres de 24 municipios que están en alerta naranja por las lluvias. Además, pidió que el alcalde paceño, Iván Arias, declare desastre natural en el municipio para que él pueda intervenir con maquinaria del departamento.

“Hasta ahora hemos atendido casi tres municipios. Hemos atendido el municipio de Mecapaca. No ha pedido una ayuda y nosotros, como gobernación, hemos actuado con la maquinaria pesada. Estaba también en el municipio de Achocalla, que estaba declarado como desastre municipal y nosotros como gobernación hemos actuado”, dijo Quispe a los periodistas.

Los municipios que atendió la Gobernación, según Quispe, son Mecapaca, Achocalla y Palca. Todos afectados por riadas.

