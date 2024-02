Asoban: Depósitos en dólares bajaron de $us 4.132 millones en 2022 a $us 2.946 millones en 2023

Fuente: Unitel

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reportó este lunes que los depósitos en dólares bajaron de $us 4.132 millones en 2022 a $us 2.946 millones en 2023, lo que significa que la banca devolvió a los clientes $us 1.186 millones, informó Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la entidad.

Dentro del reporte se indica además que la caída derivó en un aumento de la proporción de depósitos en moneda nacional de 3,6 puntos porcentuales, situándose en 90,1% del total hacia finales de 2023.

Se cita además que ante la mayor demanda de moneda extranjera y la gradual reducción de provisión del Banco Central de Bolivia, mediante devolución de los excedentes de encaje legal en esa denominación, las entidades bancarias optaron por atender la demanda priorizando el retiro de depósitos constituidos en moneda extranjera por los clientes.

En el informe presentado por Asoban se dice además que la gestión 2023 se caracterizó por “la sucesión de eventos que determinaron que los resultados sectoriales se vean afectados” y que estos fueron la intervención del exBanco Fassil, ocurrida a fines de abril, y el aumento de la demanda de dólares por parte del público desde mediados de febrero.

“En ese sentido, a pesar del contexto, a diciembre de 2023 los bancos mantuvieron niveles razonables de liquidez en moneda extranjera, tanto en bóvedas como en bancos corresponsales, por $us 323 millones y $us 144 millones, respectivamente; recursos cuyo objetivo es atender a los clientes”, aseguró Villalobos.

Respecto a la calidad de la cartera, el indicador de mora se situó en 2,9%, en particular por el incremento de la cartera en mora reprogramada que, principalmente, resulta de las operaciones crediticias que después del conjunto de medidas adoptadas desde la pandemia por Covid-19 no pudieron recuperarse.