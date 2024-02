Avícolas necesitan acceder a $us 1,2 millones mensuales para importar genética

Al mes se importan 165.000 aves reproductoras. El difícil acceso a la divisa estadounidense está generando problemas con los proveedores del exterior que exigen la cancelación total del monto.

Fuente: Red Uno

El sector avícola necesita acceder a $us 1.200.000 al mes para importar genética y asegurar la producción de pollo y huevo en el país. Omar Morales, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), dio a conocer que el difícil acceso al dólar está generando incertidumbre en el sector y advierte con el cierre de granjas sino se da una pronta solución.

“En promedio se importan alrededor de 165.000 aves reproductoras, para pollito bebé, engorde, carne de pollo y pollitas ponedoras para la producción de huevo. Para ello se requiere $us 1.200.000 dólares mensuales”, explicó el avicultor.

Morales manifestó que el dinero ($us 1.200.000) debe estar disponible, puesto que los proveedores en el exterior (principalmente Brasil), no aseguran el despacho, ni la programación, mientras no se haya cancelado el monto en su totalidad.

Aunque Bolivia es auto sostenible, en la producción de carne de pollo y huevo, el avicultor aseguró que no están exentos de los problemas que causa la falta de dólares en el país, puesto que su sector depende un 100% de la importación de genética para las aves reproductoras.

“Sin esta genética no hay pollo y no hay huevo”, sostuvo el representante de ADA al advertir que este problema va a derivar en el cierre de granjas. En este sentido exhortó a las autoridades a extremar esfuerzos y buscar soluciones inmediatas para precautelar la seguridad alimentaria del país.