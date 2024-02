BCB espera la aprobación de créditos por $us 800 millones en la Asamblea

Este jueves, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento de proyectos de ley para préstamos.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

El Banco Central de Bolivia (BCB) espera la aprobación de créditos externos por cerca de $us 800 millones pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) En un contexto en el que Bolivia rebajó su calificación como emisor de deuda a largo plazo y el país sale de un bloqueo de 16 días.

“Nosotros esperamos que todas estas dificultades que se han generado en el ámbito político se vayan superando. De hecho, creo que se ha generado ya una serie de avances desde el día (lunes), por lo cual esperamos que esto tenga un efecto favorable, sobre todo en materia económica, se estima que puedan aprobarse cerca de 800 millones (de dólares) en material de financiamiento externo”, dijo el presidente del BCB, Edwin Rojas.

La máxima autoridad del ente emisor hizo la declaración durante una sesión informativa, en la ciudad de Santa Cruz, para el acercamiento de inversores y bancos del Reino Unido interesados en conocer las oportunidades en Bolivia. reporta ABI.

El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, informó que, tras aprobarse en esa instancia legislativa el proyecto de ley de elecciones judiciales, se priorizará el tratamiento de otros cinco proyectos sobre créditos externos.

Se trata del proyecto de préstamo de $us 57 millones para la construcción de ocho carriles en el tramo carretera Senkata – Apacheta. También el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo II Confital – Bombeo con $us 176 millones. Además, el proyecto de financiamiento de $us 62 millones para la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico de la ciudad de La Paz. Del mismo modo, el proyecto para el pavimento del tramo carretero Faja Norte – Yapacaní con $us 56 millones. Finalmente, el proyecto para electrificación rural con $us 200 millones.

Por otro lado, Rojas destacó que este año se espera resultados en materia de la política de industrialización con sustitución de importaciones que se implementó de manera agresiva en la gestión de Gobierno del presidente Luis Arce.

“Pensamos que este año van a tener un impulso y se va a contribuir de manera también sustancial a lo que es el crecimiento de nuestra economía y la generación de recursos, divisas, empleo que nuestro país está esperando”, señaló. En la pasada jornada, corporación Fitch Ratings rebajó la calificación de Bolivia de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera de largo plazo de ‘B-‘ a ‘CCC’ apuntando aspectos como la escasez de dólares, la disminución de reservas, la Ley del Oro, la pelea interna del MAS y otros.

Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, convocó para las 15:00 de este jueves, 8 de febrero, la sesión del tratamiento de créditos para distintos proyectos de infraestructura. Sin embargo, representantes de la oposición condicionaron la aprobación de créditos a la suspensión de plazos procesales y de cesación de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que también será analizado mañana.

El orden del día de la 48 sesión ordinaria incluye once puntos, desde correspondencia, los siete proyectos de ley económicas y los últimos tres puntos están relacionados con las leyes sobre el Órgano Judicial y asuntos en mesa.

Proyectos de ley de créditos que están en agenda:

– Adenda N 1 al contrato de préstamo CAF 9545, para financiar el “Proyecto construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: tramo 28 Confital – Bombeo”, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que modifica el monto del contrato de préstamo hasta $us 176.000.000.

– “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 62.000.000.

– Proyecto de ley 255/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – Fonplata, por un monto de hasta $us 56.050.000.

– Contrato de préstamo NOS. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el “Programa de Electrificación Rural III” del 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 200.000.000; el convenio de préstamo 9611-BO para el proyecto “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por un monto de hasta $us 125.000.000.

– “Proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta”, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por $us 57.246.082,37.

– Convenio de préstamo para el “Programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19”, firmado el 30 de marzo de 2023, entre el Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), por un monto de hasta 15.000.000.000 yenes japoneses.

– “Programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II”, suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 52.000.000.

El acuerdo Bicamaral Multipartidario, firmado el 2 de febrero, establece que al menos cuatro de estas leyes de crédito deben ser tratadas.