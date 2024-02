Biden aplaza por 18 meses la expulsión de «algunos palestinos» de EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó un memorando ordenando «el aplazamiento de la expulsión de algunos palestinos que están en EE.UU., brindándoles un refugio seguro temporal», informó este 14 de febrero el asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

Se indicó que la decisión fue tomada teniendo en cuenta que «las condiciones humanitarias en Gaza se han deteriorado significativamente» después del ataque del 7 de octubre «perpetrado por Hamás contra Israel y la consiguiente respuesta militar israelí». Sullivan especificó que «el presidente Biden concede la salida forzosa diferida por 18 meses» a los palestinos que se encuentren en su país. «Esta concesión […] proporcionaría protección a la mayoría de los palestinos en EE.UU. con ciertas excepciones», añadió.

En particular, dicha medida no se aplicará a los palestinos que estén condenados por delitos graves o a los que «representen una amenaza para la seguridad pública» de EE.UU. Además, entre otras condiciones, no son elegibles para la salida forzosa diferida los que decidan regresar voluntariamente al territorio de Palestina luego de la firma de este memorando presidencial.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el presidente de la nación puede autorizar la medida de salida forzosa diferida (DED, por sus siglas en inglés) a discreción y como parte de su poder constitucional para conducir las relaciones exteriores. «Las personas cubiertas por el DED no están sujetas a la expulsión de EE.UU. por un período de tiempo determinado» y «pueden solicitar permiso de empleo«.

En este contexto, Biden ordenó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, «que tome las medidas apropiadas para autorizar el empleo a no ciudadanos cuya expulsión haya sido aplazada», reza el memorando.