Biden explota contra un periodista que le preguntó por su memoria

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Joe Biden, respondió con dureza al periodista Peter Doocy de Fox News cuando tomaba preguntas de la prensa al ofrecer un discurso no anunciado a la sociedad estadounidense, este jueves.

El discurso de Biden estuvo motivado por un reporte del Departamento de Justicia, resultante de una investigación por el manejo de documentos clasificados. Así, aunque los fiscales especiales decidieron no presentar cargos contra él, sí advirtieron sobre las «limitaciones significativas» en la memoria del presidente, por lo que este se vio obligado a justificarse ante las dudas por su estado de salud.

BIDEN: «I’m well-meaning and I’m an elderly man and I know what the hell I’m doing”

DOOCY: “How bad is your memory”

BIDEN: “My memory is so bad I let you speak” pic.twitter.com/CsFKZVN25y

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 9, 2024