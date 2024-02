Califican como “cortina de humo” referéndum propuesto por Lima

Ante la propuesta de un referendo para definir si Evo Morales debe estar o no habilitado para participar, como candidato en las elecciones 2025, el diputado por Creemos, Walthy Egüez, afirmó que estos planteamientos solo se tratan de una “cortina de humo”, lanzados por el ministro Iván Lima, para tapar la grave crisis económica por la que atraviesa el país.

Fuente: El Diario

“Lima desde hace mucho tiempo es un generador de cortinas de humo para tapar la grave crisis económica que afecta al país. A la población no le interesa gastar más dinero para hacer un referéndum para el MAS”, manifestó el Parlamentario.

Señaló que, en la actualidad, el país espera la creación de más fuentes de empleo, que se dé una solución al problema de la falta dólares en el mercado nacional, una distribución eficiente y regular de combustible, y mejoras en el control de la inflación que al momento supera el 25% en varios productos.

“Al país le interesa preservar la democracia y la libertad, pero sobre todo, que haya estabilidad económica”, agregó

Advirtió que, resultado de la crisis económica ocasionada por la pésima administración del Movimiento al Socialismo, Bolivia pierde cada vez más credibilidad y solvencia jurídica en el contexto internacional.

“Lamento decirles a los bolivianos que la crisis económica no se va a solucionar hasta el 2025, porque el país ha perdido toda credibilidad, uno de los puntos esenciales para salir de la crisis económica es atraer inversiones, dólares frescos, y para esto se debe tener credibilidad, y el país no lo tiene, no lo decimos nosotros lo dicen entidades internacionales de calificación de riesgo”, afirmó.

Reiteró la urgencia con la que el Gobierno debe reconducir las decisiones económicas que motiven las inversiones privadas externas e internas.

Esta semana, desde sus redes sociales, el titular de la cartera de Justicia, Iván Lima, planteó que, previa aprobación por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa, se convoque a un nuevo referéndum para reformar parcialmente la Constitución, con la finalidad de definir el tema de la reelección y así “despedir a quien destruyó la independencia judicial”, en alusión a Evo Morales.

Lima sostuvo que esta actividad puede convocarse junto a las Elecciones Judiciales, a realizarse en esta gestión.

El planteamiento de la autoridad fue duramente criticado por asambleístas nacionales, como Carlos Alarcón (CC), quien acusó a Lima de no mantener una línea seria en relación a la habilitación de Morales para participar, como candidato en los comicios de 2025.

“Plantea el día de la votación judicial, repetir el referendo del 21F, para inhabilitar a Evo Morales. ¿No era que por la sentencia del TCP, para el Ministro ya está inhabilitado? Ahora resulta que para él se requiere un referéndum. Quien lo entiende”, expresó Alarcón en sus redes sociales.

