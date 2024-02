El senador Guillermo Seoane, de CC, advierte que, si no se tratan los PL 073 y 075, el bloque opositor no aprobará los ocho créditos pendientes en la Asamblea Legislativa.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, afirmó este miércoles que su alianza pedirá el jueves en la Cámara de Diputados el cambio del orden del día para que se cumpla la palabra empeñada, que es el tratamiento de los proyectos de ley (PL) 073 y 075.

El PL 073 trata la suspensión de plazos procesales y la continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Y el PL 075 determina la suspensión del mandato que los actuales magistrados “prorrogados”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, contó que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, luego de una reunión con las comisiones, convocó a sesión del jueves para tratar los ocho créditos pendientes en la Asamblea. “No está en agenda la 075 y 073”.

Denunció que detrás de esas decisiones hay un “doble juego morboso” y que hasta el viernes 9 de febrero deben tratarse los PL 075 y 073 y los préstamos.

A su vez, advirtió que, si no se tratan los documentos, no se tratarán los ocho créditos pendientes. “Nos vamos a oponer a los préstamos, no nos pueden condicionar a tratar primero los créditos”.

Además, reveló que hace tiempo los proyectos de ley están en la orden del día en la Cámara de Diputados. “No pueden hacer lo que les da la gana”, reclamó.

Por su parte, el diputado Juan José Jáuregui afirmó, en La Razón Radio, que existen otros créditos en la Asamblea que deben aprobarse antes del tratamiento de los PL 073 y 075. Sin embargo, aseguró que “el orden de los factores no altera el producto”.

Respecto al cese de funciones de magistrados y consejeros, Jáuregui aseguró que los decanos no pueden asumir el cargo de magistrados y tampoco se puede cerrar el TCP.

En respuesta, Seoane recordó al diputado que, durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia no tuvo tribunal por un año. “La senadora (Silvia) Salame estuvo un año en el cargo solita en Sucre”, recordó.

De ese modo, Seoane planteó que la transición de mandato debe ser a través de los decanos más antiguos o de los instrumentos que tiene la propia justicia, “pero para juicios pequeños, no puede haber resoluciones importantes”.