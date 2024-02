Comisión de Salud del Senado evaluará el primer quinquenio del SUS con visitas

Fuente: ANF

La Paz.- Para Catalina Flores, de 55 años, quien no consiguió una ficha de atención con el endocrinólogo por más que madrugó a las 03:30 de este viernes, la no dotación de medicamentos caros para su enfermedad es una de las desventajas que tiene el Sistema Único de Salud (SUS). Una comisión del Senado realizará visitas para evaluar los servicios.

La falta de fármacos, insumos, equipos e infraestructuras será evaluada por la Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, con una serie de visitas a hospitales, a propósito de los cinco años del SUS.

“El martes tenemos una primera (visita), para marzo hemos programado también (ir) a otros hospitales de los que tenemos queja, quejas por falta de atención, por la falta de medicamentos, especialmente; y la falta de especialistas”, dijo la presidenta de la Comisión Salud, senadora por Comunidad Ciudadana (CC), María Vania Rocha a la ANF.

Apuntó que esta evaluación se da en el marco de los cinco años de la vigencia de la Ley 1152, Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, promulgado el 20 de febrero de 2019.

En las inspecciones se verificarán el tema de infraestructura, el equipamiento, el número de camas, los equipos, el número de personal y el funcionamiento. “Se verificará si tienen un organigrama para ver si realmente es todo lo que tienen y si es suficiente para la cantidad de pacientes que deben atender por día”, explicó Rocha.

Según Rocha, la primera inspección será en el Hospital del Niño, de donde se recibió la mayor cantidad de quejas, se verificará desde el tema del personal, equipos, número de camas hasta la capacidad de atención. “El fin es constatar en forma objetiva las denuncias”.

Las visitas continuarán en los diferentes servicios del Complejo de Miraflores, como el Hospital de Clínicas, con énfasis en las unidades de Oncología, cuyos pacientes observan que aún no se aplica el reglamento de la Ley del Cáncer; después, la inspección seguirá por la Unidad de Terapia Intensiva y Emergencias.

“Hay falencias, queremos saber qué pasó en el primer quinquenio y cómo funciona, si llena las expectativas o hay que reformular, reestructurar para mejorar y, por supuesto (analizar) el aumento de presupuesto que se necesita”, dijo la senadora.

A la legisladora, le llama la atención que, a cinco años de la vigencia del SUS, continúan las deficiencias y las quejas de parte de los usuarios. “No todas las prestaciones que existen están en vigencia o, no sé, si es porque no tienen los medicamentos, no tienen el personal o, sencillamente, porque desconocen”.

La ANF publicó el miércoles un reportaje a cinco años de la vigencia del sistema en el que exautoridades califican el SUS como “deficiente” con “limitaciones” por las debilidades que arrastra este nuevo sistema de salud.

Posterior a la evaluación, con las visitas a hospitales de tercer nivel, la Comisión de Salud solicitará una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Salud para conocer los alcances del SUS en este primer quinquenio, si se cumplió con los objetivos y qué evaluaciones se realizaron en estos cinco años, dijo Rocha.

En su criterio, como profesional en salud, no se cumple los objetivos ni las metas que tiene el SUS, porque no hay el presupuesto adecuado, lo cual implica que no hay personal, ni medicamentos. “Todavía nos falta mucho, es insuficiente”.

Recordó que, en anteriores visitas, en 2023, a centros de salud de Beni, Tarija, Sucre, La Paz y El Alto, se constató que hay falta de infraestructura, de personal, de equipos, si tienen, no funciona o no hay personal que puede reparar.

“Hemos pedido a los centros que puedan hacer convenios con algunas instituciones que tienen ese tipo de profesionales, como práctica, puedan hacer el arreglo de todo este material porque no tienen dinero para el mantenimiento”, observó Rocha.

/AC/ANF/