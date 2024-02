Conoce los siete capítulos y 59 preguntas del cuestionario censal

Fuente: lostiempos.com

De acuerdo con el jefe nacional de Temática del Censo de Población y Vivienda 2024, Iván Márquez y el responsable regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Cochabamba, Gonzalo Veizaga, el primer capítulo (A) tiene que ver con la ubicación de la vivienda, en este espacio se registra el lugar del segmento censal, o sea, el área que le toca recorrer al censista; por ejemplo, está el código de segmento, manzana, el número de predio, el total de viviendas en el predio y el número de vivienda.

Además de la ciudad o comunidad, calle, avenida, número de puerta, planta, piso o nivel, número de departamento y nombre del edificio o torre.

En el capítulo B se halla el tipo de vivienda y está compuesto por dos preguntas; el primero, si la vivienda es particular (casa, choza, pahuichi, departamento, cuarto(s) etc), colectiva (hotel, hostal, residencial, alojamiento, hospital, cuartel etc) o sin vivienda (persona que vive en la calle o se halla en tránsito).

En la segunda pregunta del capítulo B, el censista registra si la vivienda se halla habitada o no, o está para alquilar o en construcción.

El capítulo C contiene 17 preguntas relacionadas con las características de la vivienda y los servicios básicos; por ejemplo, el material de construcción utilizado en paredes, pisos y techos; la fuente de provisión de agua y energía eléctrica, el tipo de combustible que se hace uso para cocinar y el destino de la basura que se genera.

Asimismo, si la vivienda es propia o alquilada, si cuentan con un cuarto exclusivo para cocinar, el número de cuartos o habitaciones con los que cuenta el hogar, sin tomar en cuenta el baño y la cocina, el número de cuartos o habitaciones utilizados para dormir y si tiene baño o letrina; pero también está la pregunta si en el hogar se cuenta con bicicleta, moto, vehículo automotor, carreta, refrigerador o congeladora, teléfono celular, computadora, internet y otros.

El capítulo D tiene que ver con migración internacional. La población debe responder a la pregunta de si alguna persona que vivía en dicho hogar, actualmente se halla en otro país. Debe dar a conocer el nombre de la persona, el país donde se encuentra, si es hombre o mujer, la edad en que se fue y el año en que salió del país.

Mientras el capítulo E, hace referencia a la mortalidad. La pregunta señala si desde el 2019 a la fecha murió algún miembro de la familia o alguna persona que vivía en el hogar. Se debe dar a conocer el nombre de la persona que falleció, la edad que tenía al fallecer, el sexo y si fue por Covid. En el caso de mujeres, si la muerte está relacionado con el embarazo o parto.

En el capítulo F el censista registra los nombres y apellidos de las personas que pasaron en la vivienda la noche anterior al censo. Empezando por el jefe del hogar.

El capítulo G es para las características de cada persona. Aquí el censista llena los siguientes datos: el parentesco que tiene la persona censada con el jefe o jefa del hogar, si es hombre o mujer, la fecha nacimiento, si tiene o tuvo cédula de identidad, si cuenta con acceso a un servicio de salud, si está registrado al SUS o a una caja de salud; además, si se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena originario campesino o afroboliviano, que idioma o lengua habla, el primer idioma que aprendió, donde nació y donde vivía el 2019. Por otra parte, están las preguntas de educación.

Pero también está la pregunta de dificultad permanente, esto para saber si la persona censada tiene dificultades para ver, oír, caminar y aprehender.

Asimismo, para mayores de 7 años se halla la pregunta si la semana pasada trabajó por un pago o ingreso. Si trabajó en un negocio propio o familiar, o si atendió cultivos o crianza de animales. Si en las últimas 4 semanas buscó algún trabajo, cuál era su trabajo, ocupación u oficio anterior.

A las mujeres de 12 para adelante, se les consulta la cantidad de hijos e hija que tuvo, cuantos fallecieron. A qué edad tuvo su primer hijo o hija y quien atendió su ultimo parto.

¿Cómo se llena y cuánto tarda?

Los más de 600.000 voluntarios censistas registrados a nivel nacional fueron capacitados por 8 horas en el llenado de la encuesta censal. Son personas que viven en el área a censar y que estarán plenamente identificados. Cada encuesta censal tiene un código y varias medidas de seguridad.

El censista debe llenar la boleta con lápiz 2B y tardará aproximadamente entre 20 y 40 minutos por familia, dependiendo de la cantidad de miembros.

Los voluntarios no deberán ingresar a la vivienda del encuestado y si, por algún motivo, lo hacen, deberán reportarlo a su inmediato superior.

La primera parte de la encuesta la responderá el jefe de familia, luego lo harán los demás miembros disponibles.