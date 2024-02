Continúa escasez, pobladores de Caranavi esperan hasta 4 días para adquirir 20 litros de gasolina

El dirigente recordó que se otorgó un plazo hasta el 6 de marzo para que el Ministro de hidrocarburos sostenga una reunión con los dirigentes de esa región, en la que explique las causas de escasez de combustibles.

Fuente: ANF

La escasez de combustible continúa en el municipio de Caranavi, los pobladores deben hacer fila hasta cuatro días para comprar 20 litros de gasolina. Exigen al Gobierno que restablezca su distribución y advierten perjuicios ante la llegada de la época de cosecha.

“Cada día van a cosechar y trasladan sus productos a Caranavi, para eso necesitamos combustible y el Gobierno nos corta, apenas nos venden 20 litros ¿qué van a hacer con 20 litros los productores?”, informó a la ANF el presidente del distrito 2 de Caranavi, Anselmo Choque.

Desde hace más de un mes se registró la falta de carburantes en esa región, incluso los pobladores realizaron un bloqueo de carreteras hacia Coroico y Caranavi. El 9 de febrero se levantó esa medida de protesta ante el compromiso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de normalizar la distribución de carburantes.

Choque indicó que la escasez de combustible continúa, los pobladores deben hacer fila por varios días para adquirir solo 20 litros; exigen que se cumpla con el cupo destinado para esa región.

“Usted puede ver la fila de bidones, hay escasez de combustible. Nosotros queremos que se nos cumpla el cupo, la verdad ya estamos entrando a la etapa de cosecha y los productores más que todo necesitan para trasladar sus productos, ya va a aparecer mandarina, naranja y especialmente producimos café”, manifestó. ´

Por otra parte, recordó que se otorgó un plazo hasta el 6 de marzo para que el Ministro de hidrocarburos sostenga una reunión con los dirigentes de la zona y explique las causas de la escasez de combustibles.

Una de las personas que estaba realizando fila en la estación de servicio de ese municipio, dijo que deben hacer fila hasta cuatro días para adquirir solo 10 litros de gasolina. A la vez, afirmó que esa cantidad no les alcanza para nada, tomando en cuenta que deben trasladar su producción de café, incluso denunció que deben pagar 20 USD por cada saco que se vende para exportar ese producto y tal situación afecta sus ingresos.

“Nosotros somos productores de café y exportamos nuestra producción, ahora no toman en cuenta el ingreso que aportamos al Estado, nos descuentan 20 dólares por bolsa. No hay otra alternativa. La sequía también nos ha afectado porque no hay mandarina, no hay naranja ¿Con qué vamos a solventarnos?”, cuestionó.

/EUA//smr