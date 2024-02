Crece la preocupación por la escasez de dólares en Bolivia

DIVISA. Unos dólares estadounidenses, escasos por estos días en el país, según los privados. ARCHIVO

Crece la preocupación por la escasez de dólares en el país. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó ayer que el sector privado atraviesa por una serie de dificultades por la falta de la divisa estadounidense, algo que interpretó como un “retroceso de 20 años” en el estado de la economía. Las empresas farmacéuticas, por su lado, alertaron que enfrentan “serias dificultades” en los pagos a sus proveedores, lo que podría afectar en el corto plazo al normal al abastecimiento de medicamentos.

“Hay una dificultad para acceder (a dólares). Ya tenemos un tipo de cambio paralelo en las calles, que supera los 8,10 bolivianos por dólar. La banca está teniendo las dificultades para poder atender las demandas de los importadores. Hay mercaderías que están paradas en los puertos”, expresó Antelo, en declaraciones a la red Unitel.

El ejecutivo agregó que, ante ello, el sector privado percibe un retroceso de 20 años en el estado de la economía. “Hacíamos un análisis con el equipo económico, y estamos viendo que el país está como hace 20 años: (con) un crecimiento del 2% del PIB, con bloqueos (…) y con reservas internacionales muy bajas. Eso requiere una política articulada”, explicó Antelo.

Farmacéuticas

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) y la Asociación Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar), en un comunicado, reportaron “serias dificultadas” en sus operaciones bancarias debido a que “existe demora en efectivizarse los pagos” a sus proveedores. Además, señalaron que “se han elevado las comisiones bancarias” en “porcentajes insostenibles”, medida que no está teniendo los “efectos esperados”.

“Estamos preocupados porque esta problemática puede afectar en un corto tiempo al normal abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos” en el país, por lo que demandaron soluciones “urgentes” al Gobierno.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, por su lado, observó una falta de control por parte a las entidades financieras por parte de parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Banco Central de Bolivia (BCB) .

“Creo que nos está faltando controles en las entidades bancarias porque no sabemos qué hacen con la moneda extranjera que perciben o las remesas que reciben. Sentimos que hay alguna ausencia de control porque uno va al banco y no hay dólares, va a las casas de cambios y no hay dólares, pero va donde el librecambista y tiene dólares”, cuestionó Silva en declaraciones a la ANF.

CONTROLES

El viceministro Jorge Silva observó una falta de control por parte de la ASFI y el BCB a las entidades bancarias y dijo que no se explica que no tengan dólares.