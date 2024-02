Creemos advierte que no firmará ninguna ley que avale la ‘autoprórroga’ y dice que el Gobierno debe solucionar los bloqueos

En contraste, la propuesta de Creemos planteaba que en las modificaciones al proyecto de ley 144 se plasme el rechazo a los magistrados autoprrogados, reflejando que se debe respetar lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 183.

La CPE establece que las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

“Pero el masismo tiene una consigna y le sigue mintiendo al pueblo boliviano. Emitieron su autoprórroga y en tres días elaboraron un auto construccional que establece que la Asamblea solo debe legislar sobre los artículos declarados inconstitucionales y que nos abstengamos a tocar el punto de la prórroga, caso contrario paralizarían todo el proceso”, apuntó Montero.

El senador señaló que solo un representante de Creemos quedó en la reunión, el diputado Leonardo Ayala, pero este es un disidente del frente opositor.

“Nos retiramos y no vamos a dar la bendición a estos tribunales. Vamos a seguir luchando para que exista una justicia independiente, cosa que el masismo no quiere. Ellos no quieren elecciones judiciales. El TCP está siendo utilizado para que como asambleístas perdamos competencias”, remarcó.